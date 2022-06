man thinking how to play chess. concept strategy for win. Want to see the chess pieces on the Board.

Në organizim të Klubit të Shahut “Anpasan” dhe Shoqatës Kulturore “Vizion M” me organizator teknik Federata e Shahut të Maqedonisë Veriut,më 26 qershor (e diel), në Tetovë, mbahet edicioni i dytë turneu ndërkombëtar i shahut, ku do të grumbullohen lojtarë më të mirë të rajonit.

“Deri më sot pjesëmarrjen e kanë konfirmuar mbi 100 lojtarë të shahut nga rajoni, por deri të dielën pritet që pjesëmarrjen e tyre ta konfirmojnë mbi 150 shahista të cilët janë të ranguar me pikë të Federatës ndërkombëtare të Shahut (FIDE). Qëllimi është afirmimi i lojës së shahut në këtë nënqiell sidomos tek mosha e re ” tha Nazmidin Imeri kryetar i KSH “Anpasan”.

Ndër emrat më të njohur që do të jenë të pranishëm në këtë manifestim të shahut janë: Landi Pasku kampion i Shqipërisë, Nderim Saraqi kampion i Kosovës, Nikolla Nikollovski, njëri ndë lojtarët më të mirë të shahut në Maqedoninë e Veriut dhe mjeshtër të tjerë nga Serbia, Bullgaria dhe vendet tjera të rajonit.

Turneu do të zhvillohet me sistemin zvicerian apo me nëntë xhiro sipas rregullave të FIDE-s. Arbitër kryesor do të jenë Sashko Llakinski një arbitër me liçencë ndërkombëtare dhe Burhanedin Misimi sekretar Federatës Kosovare të Shahut por do të ketë edhe pesë arbitra ndihmës.

Pë rekuizitat e shahut do do të përkujdesen organizatori dhe Federata e Shahut të RMV-së. Garat e shut do të mbahen në sheshin “Ilirija” në Tetovë, . Hapja solemne e turnout është caktuar pë në orë 10:00, të dielën më 26 qershor. Organizatori për më tëmirët ka siguruar dhurata adekuate.

/KlanMacedonia/