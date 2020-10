Gjithsej 53 nxënës dhe tetë mësimdhënës janë në izolim që nga fillimi i vitit shkollor e deri më tani. Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftoi se në të gjitha shkollat ku ka raste pozitive në mësimin me prani fizike veprohet me kohë, sipas protokolleve dhe algoritmeve, me qëllim që të parandalohet përhapja e virusit dhe të mbrohen nxënësit dhe pjesëmarrësit tjerë në procesin arsimor.

Sipas MASH, në këtë moment në mënyrë shtesë theksohet nevoja e mësimit nga distanca, gjegjësisht nga modeli i kombinuar i mësimit i cili zbatohet në shkolla.

“Gjashtë nga gjithsej tetë mësimdhënësit nuk kishin kontakt të drejtpërdrejtë me fëmijët, sepse ligjëratat i mbajnë onllajn. Në mënyrë shtesë, të gjithë mësimdhënësit dhe nxënësit të cilët janë në izolim kalojnë në mësim nga distanca, me çka sigurohet vazhdimësi në procesin arsimor. MASH përkujton se paralelisht me mësimin onllajn, realizohet edhe emetimi i orëve prej 15 minutave në televizion përmes radio televizionit kombëtar. Gjithashtu, dorëzohen materiale të shtypura fëmijëve dhe ata janë në komunikim të vazhdueshëm me mësimdhënësit e tyre”, informoi MASH.

Nga dje në mbrëmje, siç informon Ministria në izolim janë 10 nxënës të klasës së dytë nga SHF “Koço Racin” në f.Podaresh, Komuna e Radovishit pasi që shoku i tyre i klasës ka rezultuar pozitiv në virusin COVID-19. Deri më tani në këtë shkollë nuk ka asnjë mësimdhënës që është i sëmurë ose në izolim.

“Dy mësimdhënës të cilët kanë punuar me prani fizike në SHF ‘Goce Dellçev’ dhe një nxënës janë pozitivë ndaj virusit COVID-19, ndërsa 39 fëmijë nga e njëjta shkollë nga dje si preventivë janë në izolim. Tre fëmijët e tjerë që janë pozitivë janë raste individuale – një në shkollën e Tetovës përkatësisht në SHF ‘Andreja Savevski Qiqish’, një në SHF ‘Vanço Përke’ në Shtip dhe një rast në ‘Kirili dhe Metodi’ Koçan. Nga qendrat e shëndetit publik ndiqen algoritmet dhe për ata nuk jepen rekomandime izolimi sepse janë respektuar masat mbrojtëse”, njofton MASH.

Ata gjithashtu ju bëjnë thirrje të gjithë mësimdhënësve që gjatë periudhës së ardhshme të kujdesen për mbrojtjen personale nga COVID-19.