Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska gjatë vizitës në shkollën e re në Gjopçeli, Komuna e Dojranit, bëri thirrje që të rrespektohen masat dhe protokollet për mbrojtje nga Kovid-19.

“ Unë nga këtu, si ministre por edhe si nënë, dëshirojë të dërgojë porosi deri te të gjitha shkollat në vend, te të gjithë mësimdhënësit dhe të gjithë nxënësit se Kovid-19 me të vërtetë është një çështje për të cilën të gjithë jemi përgjegjës . Nëse do të kemi rritje të numrit të rasteve, apo rritje të numrit të të vdekurve varet nga ne” theksoi Carovska.

Sipas saj, vetë fakti që vetëm gjatë një javë ka 53 fëmijë dhe 8 mësimdhënës në izolim tregon se të gjithë duhet të tregojmë përgjegjësi më të madhe në zbatimin e masave mbrojtëse.

“ Si preventivë për mbrojtjen e shëndetit të mësimdhënësve dhe nxënësve, së bashku kemi bërë dhe i kemi ndërmarrë të gjitha masat me sistemin e shëndetësisë, mirëpo përgjegjësi e jona është që së bashku ta parandalojmë dhe përgjegjësi e secilit është që të rrespektojë masat, rekomandimet, protokollet, algoritmet me qëllim që të vazhdojë mësimi në vendin tonë në mënyrën që kemi filluar tani më . Të jemi të përgjegjshëm” kërkoi Carovska.