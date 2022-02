Të gjithë njerëzit kanë zakone të veçanta: disa kafshojnë thonjtë kur kanë stress ose disa njerëz janë gjithmonë me vonesë. Gjithë këto detaje në dukje të vogla përcaktojnë personalitetin tonë. Edhe selfie-t mund të tregojnë një pjesë të karakterit tuaj. Të mësosh diçka të re për veten nuk është vetëm interesante, por edhe e dobishme. Edhe gjykimi që mund të keni për një foto, mund t’ju ndihmojë të njihni veten.

Fillimisht përgjigjuni pyetjes nëse djali në foto është në profil apo përballë.

1.Nëse jeni përgjigjur se djali është përballë, ju jeni një person aktiv, i qetë dhe i shoqërueshëm.

Ju shikoni sytë e njerëzve me besim, pa ndonjë siklet dhe mund t’i bindni njerëzit me fjalët tuaja. Jeni të hapur ndaj çdo gjëje të re, ndërmerrni me lehtësi biznese të rëndësishme dhe keni me shumë passion zbatimin e ideve të çmendura. Ju pëlqen të jeni në qendër të vëmendjes dhe ju pëlqen të jetoni një jetë plot ngjarje emocionuese dhe kthesa të këndshme të paparashikueshme. Liria është e rëndësishme për ju, si në për t’u shprehur ashtu edhe në marrëdhëniet personale. Jeni një optimist që përpiqet të gjejë të mirën në çdo gjë. Ju frymëzoni njerëzit e tjerë dhe u jepni atyre energjinë tuaj. Egoizmi juaj i shëndetshëm nuk ju lejon të largoheni nga qëllimet që jeni. Përvojat e reja, emocionet pozitive dhe aventurat janë vendimtare që ju të ndiheni të kënaqur.

2. Nëse jeni përgjigjur se djali është në profil atëherë ju e keni shumë të rëndësishme që të mbani gjithçka nën kontroll dhe gjithmonë përpiqeni të parashikoni të gjithë skenarët e mundshëm.

Ju jeni një person i turpshëm dhe modest. Është e rëndësishme për ju që të mbani gjithçka nën kontroll dhe gjithmonë përpiqeni të parashikoni të gjithë skenarët e mundshëm.Jeni një person mjaft i fshehtë që nuk krijon kontakte me të gjithë. Ju keni disa miq vërtet të ngushtë që mund të zëvendësojnë dhjetëra njohje të reja. jeni në gjendje të dëgjoni të tjerët dhe të shqyrtoni situata të caktuara në mënyrë kritike. Ju jeni një person i ndjeshëm, zemra e të cilit është e lehtë për t’u lënduar. Duke kapërcyer fyerjet dhe momentet e pakëndshme të jetës, bëheni më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Ju përpiqeni të qëndroni pozitiv, ju pëlqen të zhyteni në mendime të thella dhe përpiqeni shumë të kuptoni veten. Harmonia dhe paqja e brendshme janë të rëndësishme për mirëqenien tuaj.