Lëngu i freskët nuk ka pse të jetë i gjelbër ose i mbushur me spinaq për të qenë i shëndetshëm. Lëngu i shegës përmban më shumë se 100 fitokimikate. Fruti i shegës është përdorur për mijëra vjet si ilaç. Sot, lëngu i shegës po studiohet për përfitimet e shumta shëndetësore. Mund të ndihmojë në parandalimin e kancerit, mbështetjen imune dhe pjellorinë.

Këtu janë disa nga përfitimet shëndetësore të mundshme të shegës:

1.Antioksidantë

Shegët janë ngrënë gjatë gjithë historisë për përfitimet e tyre shëndetësore. Në ditët e sotme, lëngu i këtij fruti është një pjesë e popullarizuar e dietave të shëndetshme.

Farat e shegës marrin nuancën e tyre të kuqe të gjallë nga polifenolët. Këto kimikate janë antioksidantë të fuqishëm.

Lëngu i shegës përmban nivele më të larta të antioksidantëve se shumica e lëngjeve të tjera të frutave. Ai gjithashtu ka tre herë më shumë antioksidantë sesa vera e kuqe dhe çaji jeshil. Antioksidantët në lëngun e shegës mund të ndihmojnë në heqjen e radikalëve të lirë, mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi dhe zvogëlimin e inflamacionit.

Vitamina C

Lëngu i një sheges të vetme ka më shumë se 40 për qind të kërkesës suaj ditore për vitaminë C. Vitamina C mund të prishet kur pasterizohet, prandaj zgjidhni lëngun e shegës në shtëpi ose të freskët për të përfituar sa më shumë lëndë ushqyese.

Mbrojtja e sëmundjes Alzheimer

Antioksidantët në lëng dhe përqendrimi i tyre i lartë besohet se pengojnë progresin e sëmundjes Alzheimer dhe mbrojnë kujtesën.

Tretja

Lëngu i shegës mund të zvogëlojë inflamacionin në zorrë dhe të përmirësojë tretjen. Mund të jetë i dobishëm për njerëzit me sëmundjen e Crohn, kolit ulceroz dhe sëmundje të tjera inflamatore të zorrëve. Ndërsa ka besime dhe kërkime kontradiktore nëse lëngu i shegës ndihmon ose përkeqëson diarrenë, shumica e mjekëve rekomandojnë ta shmangni atë derisa të ndiheni më mirë dhe simptomat tuaja të qetësohen.

Anti-inflamator

Lëngu i shegës është një anti-inflamator i fuqishëm për shkak të përqendrimit të lartë të antioksidantëve. Mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit në të gjithë trupin dhe në parandalimin e stresit oksidativ dhe dëmtimit.

Shega për Artrit reumatoid

Flavonolët në lëngun e shegës mund të ndihmojnë në bllokimin e inflamacionit që kontribuon në artrozë dhe dëmtimin e kërcit. Lëngu aktualisht është duke u studiuar për efektet e tij të mundshme në osteoporozën, artritin reumatoid dhe llojet e tjera të artritit dhe inflamacionit të kyçeve.

Shega për Sëmundjen e zemrës

Lëngu i shegës është në lëvizje si lëngu më i shëndetshëm për zemrën. Duket se mbron zemrën dhe arteriet. Studime të vogla kanë treguar se lëngu përmirëson rrjedhën e gjakut dhe i mban arteriet të bëhen të ngurtë dhe të trashë. Mund të ngadalësojë gjithashtu rritjen e pllakave dhe grumbullimin e kolesterolit në arterie. Por shega mund të reagojë negativisht me presionin e gjakut dhe ilaçet e kolesterolit si statinat. Sigurohuni që të flisni me mjekun tuaj përpara se të kënaqeni me lëngun ose të merrni një shtesë të ekstraktit të shegës.

Presioni i gjakut

Pirja e lëngut të shegës çdo ditë mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e presionit të gjakut sistolik. Një përmbledhje gjithëpërfshirëse e provave të kontrolluara rastësisht deklaroi se do të ishte e dobishme për shëndetin e zemrës përfshirja e lëngut të shegës çdo ditë.

Antiviral

Midis vitaminës C dhe ushqyesve të tjerë që rrisin imunitetin si vitamina E, lëngu i shegës mund të parandalojë sëmundjen dhe të luftojë infeksionin. Shegët gjithashtu janë treguar antibakteriale dhe antivirale në testet laboratorike. Ata janë duke u studiuar për efektet e tyre në infeksionet dhe viruset e zakonshme.

Të pasura me vitamina

Përveç vitaminës C dhe vitaminës E, lëngu i shegës është një burim i mirë i folatit, kaliumit dhe vitaminës K. Pavarësisht nëse vendosni të shtoni shegë në dietën tuaj ditore ose thjesht ta pini atë herë pas here, kontrolloni etiketën për të siguruar që është 100 për qind lëng shegë i pastër, pa shtuar sheqer. Ose, bëni vetë lëngun e freskët të shegës mund ta shihni më poshtë në video se si të bëni lëng shege?

Kujtesa

Pirja e një gote me lëng shege në ditë mund të përmirësojë të mësuarit dhe kujtesën, sipas një studimi të fundit.

Performanca seksuale dhe pjelloria

Përqendrimi i antioksidantëve të lëngut të shegës dhe aftësia për të ndikuar në stresin oksidativ e bëjnë atë një ndihmë të mundshme të pjellorisë. Stresi oksidativ është treguar të shkaktojë mosfunksionim të spermës dhe ul pjellorinë tek gratë. Lëngu gjithashtu është treguar për të ndihmuar në zvogëlimin e stresit oksidativ në placentë. Por studiuesit nuk i dinë ende përfitimet e sakta që mund të sigurojë kjo. Pirja e lëngut të shegës gjithashtu mund të rrisë nivelet e testosteronit tek burrat dhe gratë, një nga hormonet kryesore prapa shtysës seksuale.

Shega gjithashtu mund të jetë e dobishme kundër kancerit të gjirit

Kanceri i gjirit është një nga llojet më të zakonshëm të kancerit tek gratë. Ekstrakti i shegës mund të pengojë riprodhimin e qelizave të kancerit të gjirit – madje edhe duke vrarë disa prej tyre. Sidoqoftë, provat aktualisht janë të kufizuara në studime laboratorike. Nevojiten më shumë kërkime para se të bëhen pretendime.

Qëndrueshmëria dhe performanca sportive

Lëvizni sipër, lëng qershie dhe panxhar. Lëngu i shegës mund të jetë përmirësuesi i ri i performancës sportive. Lëngu mund të ndihmojë në uljen e hidhërimit dhe përmirësimin e rikuperimit të forcës. Gjithashtu ul dëmtimin oksidativ të shkaktuar nga ushtrimet fizike.

Shega mund të ndihmojë në luftën kundër kancerit të prostatës

Kanceri i prostatës është një lloj i zakonshëm i kancerit tek burrat. Studimet laboratorike sugjerojnë që ekstrakti i shegës mund të ngadalësojë riprodhimin e qelizave kancerogjene dhe madje të induktojë apoptozën, ose vdekjen e qelizave, në qelizat kancerogjene.

Antigjeni specifik i prostatës (PSA) është një shënues i gjakut për kancerin e prostatës. Burrat, me nivelet e PSA të të cilëve dyfishohen në një periudhë të shkurtër kohe janë në një rrezik në rritje të vdekjes nga kanceri i prostatës. Interesante, një studim njerëzor zbuloi se pirja e 8 ons (237 ml) lëng shege në ditë rriti kohën e dyfishimit të PSA nga 15 muaj në 54 muaj – një rritje monumentale. Një studim pasues zbuloi përmirësime të ngjashme duke përdorur një lloj ekstrakt shege të quajtur POMx.

Shega për Diabetin

Shega ishte përdorur tradicionalisht si një ilaç për diabetin në Lindjen e Mesme dhe Indi. Ndërsa ende nuk dihet shumë për efektet e shegës në diabet, ajo mund të ndihmojë në uljen e rezistencës ndaj insulinës dhe uljen e sheqerit në gjak.

Shega mund të ndihmojë në luftën kundër infeksioneve bakteriale dhe kërpudhore

Përbërjet bimore në shegë mund të ndihmojnë në luftimin e mikroorganizmave të dëmshëm. Për shembull, ato janë treguar për të luftuar disa lloje bakteresh, si dhe majanë Candida albicans. Efektet anti-bakteriale dhe anti-fungale mund të jenë gjithashtu mbrojtëse kundër infeksioneve dhe inflamacioneve në gojën tuaj. Kjo përfshin gjendje si gingiviti, periodontiti dhe stomatiti i protezave.

Shega vlerat ushqyese

Shega ka një profil ushqyes mbresëlënës – një filxhan fara te sheges (174 gram) përmban :

Fibër: 7 gram

Proteina: 3 gram

Vitamina C: 30% e RDI

Vitamina K: 36% e RDI

Folati: 16% e RDI

Kaliumi: 12% e RDI

Arilet e shegës janë gjithashtu shumë të ëmbla, me një filxhan që përmban 24 gram sheqer dhe 144 kalori.

Sidoqoftë, shegët me të vërtetë shkëlqen në pasurinë e tyre të përbërjeve të fuqishme bimore, disa prej të cilave kanë veti të fuqishme medicinale.

Shikoni këtë video dhe mësoni se si ta bëni një lëng shege siç duhet dhe në mënyrën më të mirë.

Në yotube mund të shihni shumë video se si të bëni lëng shege nga gatimi te përzierja me mollën dhe shtimi i sheqerit.

Lëngu i shegës është shumë i shijshëm në vetvete dhe nuk keni nevojë t’i shtoni asgjë nëse doni të merrni të gjitha përfitimet e nevojshme që përmban lëngu i shegës.

Përmledhje:

Shega eshte një nga ushqimet më të shëndetshme në planet, të mbushura me lëndë ushqyese dhe përbërje të fuqishme bimore.

Ato kanë përfitime të gjera dhe mund të ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të ndryshme serioze, duke përfshirë sëmundjet e zemrës, kancerin, artritin dhe gjendje të tjera inflamatore.

Për më tepër, ato mund të rrisin kujtesën tuaj dhe performancën e ushtrimeve.

Nëse dëshironi të korrni shumë përfitime shëndetësore që kanë shegët, ose hani direkt arrat ose pini lëng shege.

Efektet Negative të Sheges:

Ka marka të ndryshme të lëngut të shegës për të blerë. Eshtë një ide e mirë të krahasoni produkte të ndryshme për të zgjedhur atë më të dobishmin.

Eshtë më mirë të kontrolloni me mjekun tuaj para se të pini lëng shege çdo ditë, për t’u siguruar që nuk do të ndërhyjë me asnjë nga ilaçet tuaja.

Gjithashtu, diabetikët duhet të kontrollojnë sheqernat në gjak çdo ditë nëse zgjedhin lëng shege nga shegët e plota për të siguruar që sheqernat e gjakut të mbesin optimale.