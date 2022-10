Teleskopi Hapësinor, James Webb i NASA-s ka kapur një peizazh të harlisur dhe shumë të detajuar – Shtyllat ikonike të Krijimit – ku yjet e rinj po formohen brenda reve të dendura gazi dhe pluhuri.

Shtyllat tredimensionale duken si formacione shkëmbore madhështore, por janë shumë më të depërtueshme. Këto kolona përbëhen nga gaz dhe pluhur i ftohtë ndëryjor që duken – nganjëherë – gjysmë transparente në dritën afër infra të kuqe.

Pamja e re e Uebit për Shtyllat e Krijimit, të cilat u bënë të famshme për herë të parë kur u fotografuan nga teleskopi Hapësinor Hubble i NASA-s në 1995, do t’i ndihmojë studiuesit të rindërtojnë modelet e tyre të formimit të yjeve duke identifikuar numërime shumë më të sakta të yjeve të sapoformuar, së bashku me sasitë e gazit dhe pluhurit.

Me kalimin e kohës, ata do të fillojnë të ndërtojnë një kuptim më të qartë se si yjet formohen dhe shpërthejnë nga këto re pluhuri gjatë miliona viteve.

Yjet e sapoformuar janë në qendër të skenës në këtë imazh nga Kamera me Infra të Kuqe të Përafërt të Webb (NIRCam). Këto janë rruzullat e kuqe të ndezura që zakonisht kanë thumba difraksioni dhe shtrihen jashtë në një prej shtyllave me pluhur. Kur formohen nyje me masë të mjaftueshme brenda shtyllave të gazit dhe pluhurit, ato fillojnë të shemben nën gravitetin e tyre, ngadalë nxehen dhe përfundimisht formojnë yje të rinj.

Po ato vija të valëzuara që duken si lavë në skajet e disa shtyllave? Këto janë nxjerrje nga yjet që ende po formohen brenda gazit dhe pluhurit. Yjet e rinj qëllojnë periodikisht aeroplanë supersonikë që përplasen me retë e materialit, si këto shtylla të trasha. Kjo ndonjëherë rezulton edhe në goditje me hark, të cilat mund të formojnë modele të valëzuara siç bën një varkë ndërsa lëviz nëpër ujë.

Shkëlqimi i kuqërremtë vjen nga molekulat energjike të hidrogjenit që vijnë nga aeroplanët dhe goditjet. Kjo është e dukshme në shtyllën e dytë dhe të tretë nga lart – imazhi i NIRCam praktikisht po pulson me aktivitetin e tyre. Këta yje të rinj vlerësohet të jenë vetëm disa qindra mijë vjeç.

Megjithëse mund të duket se drita afër infra të kuqe e ka lejuar Webb-in të “shpojë” retë për të zbuluar distanca të mëdha kozmike përtej shtyllave, nuk ka galaktika në këtë pamje. Në vend të kësaj, një përzierje gazi dhe pluhuri i tejdukshëm i njohur si mediumi ndëryjor në pjesën më të dendur të diskut të galaktikës sonë Rruga e Qumështit bllokon pamjen tonë për universin më të thellë.

Kjo skenë u fotografua për herë të parë nga Hubble në vitin 1995 dhe u rishikua në vitin 2014, por shumë observatorë të tjerë gjithashtu e kanë vështruar thellë këtë rajon. Çdo instrument i avancuar u ofron studiuesve detaje të reja rreth këtij rajoni, i cili praktikisht është i tejmbushur me yje.

Ky imazh i prerë fort është vendosur brenda Mjegullnajës së madhe të Shqiponjës, e cila ndodhet 6500 vite dritë larg.