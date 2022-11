30.7% e shqiptarëve të lindur në Shqipëri jetojnë në emigracion.

Sipas një liste të publikuar nga revista e mirënjohur Forbes, e cila ka renditur vendet me numrin më të madh të diasporës në raport me popullsinë totale të vendit, shohim se Shqipëria është e renditur në vendin e tretë me një shifër prej 30.7% të popullsisë së lindur brenda kufijve, që aktualisht jetojnë jashtë.

Me rreth 1.2 milionë emigrantë, Shqipëria lë pas në këtë renditje vende si Siria, Moldavia, Armenia dhe Xhamajka.

Forbeska analizuar vendet me popullsi mbi 750 mijë banorë. Në këtë listë, kryeson Guajana, e cila kishte 36.4% të popullsisë së saj që jetojnë jashtë vendit.

Nga rajoni ballanik vetëm Bosnja është me diasporë më të madhe se Shqipëria, me 34 për qind të popullsisë së saj dhe renditej e dyta në listë duke u pasuar më pas nga vendi ynë.