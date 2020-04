– Ndërprerje në furnizimin me ujë të hënën do të kenë shfrytëzuesit e rrugëve “Vojdan Çernodrinski” dhe “Topansko”, derisa me presion të ulur do të jenë shfrytëzuesit e rrugës “Kërste Misirkov” afër QT Mavrovasja.

Siç bëri të ditur QRMK-Shkup, ndërprerja do të jetë për shkak të një ndërhyrje në rrugën “Nikolla Karev”, te ura Bit Pazar, në lagjen e Çairit.

Ndërprerja e ujit do të bëhet prej orës 9:00 deri në përfundimin e punës.