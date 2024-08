Kryetarja e Shkupit, Danela Arsovska, në konferencën e sotme për media tha se kryeqyteti do të mbetet i pisët dhe pa transport publik funksional derisa Këshilli të miratojë programet dhe planet e nevojshme për vitin 2024. Ajo para gazetarëve tha se nuk mund të kërkojë zgjidhje të jashtëzakonshme, andaj çka nëse ajo e bëri këtë, tha ajo, do të shkonte në burg.

Kështu deklaroi Arsovska pas takimit të djeshëm me kryeministrin Hristijan Mickoski dhe ministrin e vetëqeverisjes lokale Zlatko Perinski.

45 këshilltarë marrin 500 euro për seancë. Nëse nuk do të ekzistonte Këshilli, unë do të isha kryebashkiaku më i mirë. Presidenti Trajko Slavevski dhe Këshilli janë në pushtet. Nuk mund të zbatoj diçka për të cilën nesër do të shkoj në burg – tha Arsovska.

Ajo tha se qyteti ishte nën bllokadë nga këshilltarët dhe u kërkoi mediave atje të fokusonin presionin.

Ne propozuam një seancë të jashtëzakonshme për programin e Higjienës Komunale, tashmë jemi në gjysmën e dytë të vitit dhe nuk është miratuar. Ne kemi propozuar një plan për prokurimin e autobusëve miqësorë me mjedisin, diçka që më duhet të nënshkruaj. I kërkuam Qeverisë që nga viti 2021 t’i paguajë 8 milionë euro borxh JSP-së për studentët. Ata sugjeruan tërheqjen e mjeteve për ndërtimin e Bulevardit Hasan Prishtina, që për ne është shantazh dhe ky propozim është i papranueshëm. Planet për Hogjienën Komunale nuk janë votuar, ndaj nuk mund të jetë njësoj e pastër, ndaj mungojnë 120 punëtorë. Një program mjedisor nuk është miratuar për shtatë muaj. Do të vijë nëntori dhe dikush do të thotë që nuk kemi qytet të pastër. Bëhet fjalë për problemin e cilësisë së ajrit. Programi i trafikut ka shtatë muaj që nuk votohet për shkak të problemeve me rrugët dhe bulevardet kryesore. Nga të gjitha dekadat e kaluara, vetëm tani po funksionojmë pa asnjë qindarkë mbështetje nga qeveria. Kërkojmë vetëm vullnet politik për zhbllokimin e Këshillit, sepse dëmin e pësojnë vetëm qytetarët – tha Arsovska.

Sipas saj, Perinski është i papërvojë në këtë punë, por do të mësojë se cilat janë kompetencat e Këshillit dhe Kryetarit të Komunës dhe nëse e di se nëse këshilltarët nga partia e tij nuk do t’i bllokonin programet për ndërmarrjet publike, Shkupi nuk do të ishte në gjendjen e tij. është në.

Ata kërkuan një plan të ri dhe u habitën që ne e pranuam, sepse duan të krijojnë probleme. Do të bëjmë një plan të ri dhe do të shohim nëse do t’u pëlqejë, tha ndër të tjera kryebashkiaku.

Ajo shtoi se ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza është në ngecje sepse dy komuna kanë ngecje në planet e tyre urbane – Aerodrom dhe Gazi Baba.