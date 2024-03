Në komentin e saj të parë në ditën e varrimit të bashkëshortit të saj të ndjerë, Yulia Navalnaya ka postuar një video me mbishkrimn.

“Lyosha [një pseudonim për Alexey Navalny], faleminderit për 26 vitet e lumturisë absolute. Po, edhe për lumturinë e tre viteve të fundit. Për dashurinë, që më mbështete gjithmonë, që më bën të qesh edhe nga burgu, për faktin që ke menduar gjithmonë për mua”, tha ajo.

“Nuk di si të jetoj pa ty, por do të përpiqem të të bëj të lumtur për mua dhe krenar për mua. Nuk e di nëse mund ta përballoj këtë apo jo, por do të përpiqem”, shtoi ajo.

Ndërsa prindërit e figurës së opozitës ishin të pranishëm në funeral, Navalnaya nuk ishte.

“Do të takohemi patjetër një ditë. Unë kam shumë histori të patreguara për ju, dhe kam shumë këngë të ruajtura për ju në telefonin tim, budallaqe dhe qesharake, në përgjithësi, të them të drejtën, këngë të tmerrshme, por ato kanë të bëjnë me ne dhe doja shumë që t’i dëgjoni ato. Dhe me të vërtetë doja të të shikoja t’i dëgjoje ata, të qeshësh dhe më pas të më përqafoje, “shtoi ajo në postimin e videos.

Mesazhi, mbi videon e viteve të tyre së bashku dhe duke përfunduar në një fotografi të Navalny-t të rrethuar me qirinj, përfundonte me fjalët: “Të dua përgjithmonë. Pusho në paqe”