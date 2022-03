Nga e diela fillon llogaritja verore e kohës. Natën midis të shtunës dhe të dielës akrepat e orës do të zhvendosen për një orë përpara që do të thotë se në vend dy, ora do të jetë tre.

Llogaritja verore e kohës fillon çdo fundjavë të fundit të muajit mars dhe zgjatë deri në fundjavën e fundit të tetorit, kur sërish fillon llogaritja dimërore e kohës. Sivjet llogaritja verore e kohës do të zgjatë deri më 30 tetor në ora 03:00 pas mesnate.