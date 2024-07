Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Hristijan Mickoski, në Nju Jork të SHBA-ve zhvilloi takime me diasporën maqedonase.

Ai mori pjesë në shërbimin e mbrëmjes për nder të shenjtorëve Pjetër dhe Pali në kishën e Shën. Kirili dhe Metodi në Nju Jork, si dhe në takimin e organizuar nga maqedonasit në SHBA.

Mickoski para të pranishmëve theksoi se postulatet bazë nga të cilat fillon qeveria e re në frontin e jashtëm janë përparimi i përshpejtuar në procesin e integrimeve evropiane, përmirësimi i marrëdhënieve me vendet fqinje dhe bashkëpunimi rajonal, rritja e besueshmërisë së vendit si anëtare e NATO, forcimi i partneritetit strategjik me SHBA-të dhe vendet e tjera demokratike, si dhe angazhim më i fortë në drejtim të tërheqjes së investimeve të huaja.

Në brendësi do të punojmë me përkushtim për të siguruar të gjitha kushtet e nevojshme për arritjen e një zhvillimi më të shpejtë ekonomik, do t’i japim mbështetje të fuqishme industrisë dhe bujqësisë vendase, do të rrisim pavarësinë energjetike, do të bëjmë një luftë të intensifikuar kundër korrupsionit dhe krimit, do të reformojmë administratës, ne do të avokojmë për pavarësi dhe efikasitet më të madh të sistemit të drejtësisë. Në të njëjtën kohë do të ndërtojmë një sistem shëndetësor të qëndrueshëm, arsim cilësor dhe do të rrisim standardin e nxënësve dhe studentëve. Ne do të ofrojmë mbështetje dhe investime më të mëdha në shkencë, kërkime shkencore dhe inovacione, është e rëndësishme të rritet niveli i mbrojtjes së mjedisit, të forcohet fondi i pensioneve dhe qetësia shpirtërore për pensionistët dhe t’i kushtohet më shumë vëmendje plotësimit të nevojave të shumta të të rinjtë”, theksoi kryeministri Mickoski.

Mickoski theksoi se Maqedonia dëshiron ta bëjë shtet modern, në të cilin të gjithë do të besojmë edhe më fort dhe do ta ndërtojmë të ardhmen tonë të përbashkët dhe të begatë.

Me këtë rast, dua t’ju falënderoj të gjithë ju të pranishëm këtu, si dhe ata pjesëtarë të diasporës nëpër meridianet e botës, për gjithçka që keni bërë deri më tani, duke e përfaqësuar vazhdimisht dhe denjësisht historinë, kulturën, gjuhën dhe zakonet maqedonase. Nuk kemi dyshim në gatishmërinë tuaj se do të vazhdoni të na ndihmoni neve, të dashurit tuaj dhe të afërmit dhe miqtë tuaj në shtëpi edhe në të ardhmen, tha Mickoski.

Ai shtoi se për tejkalimin e vështirësive aktuale dhe të ardhshme dhe arritjen e synimeve ambicioze shtetërore do të jetë e nevojshme rritja e bashkëpunimit të ndërsjellë me diasporën.

Mickoski u bëri thirrje pjesëtarëve të diasporës që të punojnë së bashku dhe të punojnë më shumë për të përmirësuar komunikimin, dialogun dhe aktivitetet e përbashkëta.

Duke ndihmuar njëri-tjetrin dhe duke vepruar së bashku, ne do të jemi në gjendje ta realizojmë vizionin e përbashkët shumë më shpejt dhe më me efikasitet dhe ta bëjmë Maqedoninë një vend të dëshirueshëm dhe shumë më të mirë për të jetuar. Ju jeni lidhja jonë e gjallë dhe e vazhdueshme me botën, jeni ambasadorët tanë më të mirë që na ndihmoni shumë në promovimin e kombit, gjuhës, kulturës, artit, arsimit dhe të gjitha fushave të tjera që nuk i kemi përmendur, por janë ende pjesë e juaja. Mendimi i përditshëm dhe agjenda e veprimit, theksoi Mickoski.