Igli Tare është favorit për tu shpallur më i mirë i vitit nga “Globe Soccer Awards”.

Tare që është drejtor i Lazios do të garojë me Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcelona), dhe Marc Overmars (Ajax). Çmimi do të ndahet me 29 dhjetor në Dubai.

Në këtë ceremoni do të zgjedhet edhe lojtari më i mirë i vitit i shpallur nga “Globe Soccer Awards”.

Cristiano Ronaldo llogaritet si favorit, ndërsa në garë janë edhe Van Dijk, Messi e Mohamed Salah.