Në fakt, superfuqia “e errët” që keni sipas shenjës suaj të Horoskopit ndoshta do të shpjegojë natyrën e talenteve tuaja të errëta më mirë se çdo gjë tjetër.

Kur vetja juaj e brendshme “e keqe” zgjohet, qoftë nga dhimbja apo nga ndonjë formë humbjeje, nuk ka asgjë që mund ta ndalojë atë. I gjithë mendimi racional zhduket dhe nuk ka asgjë tjetër përveç zemërimit dhe pasionit. Dhe ne të gjithë e dimë se pasioni mund t’i vërë flakën gjithë botës, pavarësisht se çfarë i pengon. Jeta është një zonë e madhe gri. Duhet të bësh atë që duhet për të fituar, apo jo?

Nëse jeni dakord, është koha të mësoni superfuqinë “e errët” që keni sipas shenjës suaj të zodiakut .

Dashi: Forca vdekjeprurëse

Instinktet e Dashit janë aq të forta sa ai vendos të gjithë forcën e tij në çdo lëvizje të tij. Fatkeqësisht për armiqtë e tij, ata as që mund ta kuptojnë se sa e egër, e paparashikueshme dhe vdekjeprurëse mund të jetë kjo forcë.

Demi: Prekje helmuese

Demi janë në kontakt të thellë me të pesë shqisat e tyre dhe mund t’i shpërbëjnë dikujt në përqafimin e tyre helmues. Ose duke prekur ose duke krijuar, prekja helmuese e një Demi mund t’i dërgojë armiqtë e tij në zjarrin e vdekjes.

Superfuqia e errët që fsheh Binjakët: Përshtatshmëria

Binjakët janë shenja jo vetëm me dy, por me një mijë fytyra. Ata kanë një talent për t’i bërë të tjerët t’u besojnë atyre, edhe nëse ata janë armiqtë e tyre. Aftësia e tyre për t’u përshtatur dhe transformuar në një person (ose qenie) tjetër i lejon ata të manipulojnë armiqtë e tyre dhe kur nuk e presin, të rezervojnë një sulm vdekjeprurës.

Gaforrja: Lexon mendimin

Intuita e Gaforreve është proverbiale. Një Gaforre, megjithatë , ka gjithashtu aftësinë për të lexuar mendjen dhe shpirtin e dikujt. Nuk ka asnjë mënyrë që ata ta gënjejnë me sukses. Nuk ka sekrete që mund të mbahen sekret për një Gaforre.

Luani: Rini e pashtershme

Vitaliteti i një Luani është arma e tij e fshehur dhe fuqia e errët. Një Luan gjithmonë kujdeset të jetë pranë njerëzve të rinj, ideve të reja, mendjeve të reja. Ai thith këtë freski për të mbajtur imazhin, shpirtin dhe shpirtin e saj të ri. Duke qenë vampiri i fundit i energjisë, ai kurrë nuk do të lejojë që objekti i interesit të tij të shpëtojë.

Superfuqia e errët që fsheh Virgjëresha: Gjeniu “i keq”.

Mënyra e të menduarit të Virgjëreshave është superfuqia e tyre më e errët. Me inteligjencën e tyre të pamasë dhe shpirtin torturues, ata mund të konceptojnë, planifikojnë dhe shkaktojnë me saktësi kirurgjikale dhimbjen më të madhe që mund të imagjinohet.

Peshorja: Bukuri tinëzare

Peshorja, fëmijët e Afërditës, kanë talentin për të joshur dhe josh këdo që të bëjë pikërisht atë që dëshiron. Gjithçka që duhet të bëjnë është të kthejnë qerpikët dhe të marrin pikërisht atë që duan. Bindësia e tyre nuk i lejon askujt t’i mohojë dëshirat e tyre =.

Akrepi: Kontrolli i mendimit

Gjithçka që duhet të bëjë një Akrep për të imobilizuar armiqtë e tij është t’i shikojë ata në sy dhe të fitojë automatikisht kontrollin e plotë të mendjes së tyre. Përkundër gjykimit të tyre më të mirë, Akrepat kanë aftësinë t’i bëjnë armiqtë tuaj të bëjnë pikërisht atë që duan, duke luajtur me frikën e tyre dhe duke prekur pikat më të cenueshme.

Superfuqia e errët që fsheh Shigjetari: Kontrolli i energjisë

Me burimin e pashtershëm të energjisë që kanë Shigjetarët, ata janë të aftë të dërgojnë cunami, zjarr dhe akull në pikat më të dobëta të armiqve të tyre. Ata do t’i shkatërrojnë ata me fuqinë e gjithë universit në krah të tyre dhe pastaj ata do të organizojnë një koktejl.

Bricjapi: Dominimi i botës

Nëse një Bricjap vendos të marrë përsipër botën (gjë që ndodh shpesh), armiqtë e tij do të jenë nën kontrollin e tij brenda një kohe të shkurtër. Fuqia e tij do t’i rëndonte nënshtetasit e tyre dhe askush nuk mund t’i bindej kurrë ligjit të tyre.

Ujori: Energjia demonike

Ujori është në harmoni me çdo forcë të natyrës në botë dhe energjia demonike i ndihmon ata në kohët e tyre të këqija. Fuqia e tyre për të komunikuar dhe bashkëpunuar me forcat më të errëta të universit mund t’i çojë ata kudo.

Peshqit: Tortura mendore

Peshqit si përfaqësues intuitivë të ujit, kanë aftësinë të depërtojnë në kokën e armikut të tyre dhe ta torturojnë atë mendërisht derisa mendja e tyre të jetë në një gjendje të errët, halucinogjene. Qoftë nga lojërat mendore apo nga kontrolli telepatik, armiqtë e tyre së shpejti do t’u kërkojnë mëshirë. Gjë që sigurisht nuk do ta tregojnë.