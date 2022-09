Punonjësit policorë të Gostivarit, të mërkurën rreth orës 11:40 e kanë arrestuar 35-vjeçarin A.S. nga Gostivari

Nga MPB thonë se është raportuar nga një 54-vjeçare banore e në fshati të Gostivarit, se e kishte sulmuar fizikisht në një objekt banesor në rrugën “Major Çede Filipovski” në Gostivar.

Po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit dhe A.S. do të përballet me një parashtresë përkatëse.