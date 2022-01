Vigjilenca Abazi nga Shkupi, e cila jeton dhe punon në Holandë tashmë dhjetë vjet, vitin 2021 do ta mbajë mend si vit të suksesshëm, pavarësisht sfidave dhe kufizimeve të shumta që ka imponuar pandemia me COVID-19.

Ajo, vitin që e lamë pas (më 2021) ka marrë çmimin “Early Career Award” (Çmimi për Karrierë të hershme) nga Akademia Mbretërore e Arteve dhe Shkencës në Holandë (“The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences”), ndërkohë që ka punuar me intensitet në dy librat e saj të ardhshëm që pritet të botohen gjatë vitit 2022 në lëmin e së Drejtës Evropiane.

“Ky çmim për mua paraqet shtytje gjithsesi, dhe zakonisht këto momente shërbejnë si moment reflektimi për atë që kemi bërë deri më tani dhe më shumë për hapat që duam t’i bëjmë më tutje. Për mua sa është e rëndësishme shkenca, puna që bëj në aspektin ligjor gjatë konsultimeve me institucionet evropiane, po aq shpresoj që këtë energji ta bart edhe te studentët në sferën akademike dhe në Maqedoni”, thotë Abazi.

Ajo shton se vitin 2021 do ta definonte si vit të shkencës, vit të zbulimit të vaksinës, të cilën e ka pritur me padurim.

“Mezi e prisja ditën të më vijë rendi që ta marr vaksinën. Në një mënyrë mbase kjo tingëllon si një gjë e vogël, por në fakt është një gjë shumë e madhe dhe është një lajm shumë i mirë pozitiv, jo për veten time në aspektin personal, por për të gjithë ne që kemi qasje te vaksinat pasi e dimë se vaksina nuk ka rritur në të gjitha vendet akoma”. thotë Abazi e cila punon si ligjëruese e së Drejtës Evropiane në Universitetin Maastricht në Holandë.

Duke folur për suksesin që korrin të rinjtë nga Maqedonia e Veriut dhe ata të vendeve të Ballkanit jashtë vendit, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre nuk e shohin perspektivën në vend, Abazi thotë se të rinjtë kanë shumë talent dhe potencial për t’i dhënë shoqërisë, por sistemi, siç thotë, është i tillë që gjithmonë këtë potencial e lë në pritje.

“Ne kemi kualitet, por unë gjithmonë frustrohem me faktin se ne nuk i kemi mundësitë dhe kushtet që (ta tregojmë) këtë talent edhe në vendlindje, që të mos shkojmë me mijëra kilometra larg për të treguar kualitetin tonë”, thotë ajo.

Vigjilenca Abazi është pjesë e organizatës ndërkombëtare “Stella” e cila përkrah të rinjtë nga e mbarë bota për t’u bërë pjesë e universiteteve më prestigjioze në botë.

Vigjilenca thotë se pavarësisht se gjendet me mijëra kilometra larg, kjo nuk ia ka pamundësuar në asnjë mënyrë që të kontribuojë për vendlindjen.

“Jam jashtëzakonisht e lumtur kur shoh që kemi mbi 100 gra nga e mbarë bota që janë mentore dhe kemi vajza që aq shumë kanë përfituar nga ky mentorim duke shënuar rezultate pozitive dhe shpresoj ta vazhdojnë këtë ritëm të punës dhe suksesit me kontributin e organizatës sonë që t’i realizojnë ëndrrat e tyre. Në fakt, për mua, një nga momentet e lezetshme të vitit 2021 ishte momenti që vajza që unë e mentoroja arriti të marrë dy oferta nga universitet prestigjioz këtu në Holandë për të vazhduar studimet e magjistraturës. Ajo vjen nga Maqedonia e Veriut dhe ishte shumë kënaqësi që të shoh se si një vajze gjithashtu i hapen rrugët dhe unë jam pjesë e ndihmës për ta zhvilluar karrierën e saj”, tregon Abazi.

Ndryshe, Maqedonia e Veriut gjatë dhjetë vjetëve të fundit ka ndarë bursa në vlerë deri në 40 mijë dollarë për person, për më shumë se 130 studentë për studimet bachelor (studimet e ciklit të parë), 160 për magjistraturë dhe 6 për studime të doktoratës me kusht që ata të regjistrohen në universitete prestigjioze të botës, të cilat radhiten në 100 vendet e para sipas listës së Shangait./REL/