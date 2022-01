Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell me vranësira të vogla lokale. Në mëngjes në disa lugina do të ketë mjegull. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga jugu.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri në 4 gradë celcius, kurse ato maksimale do të jenë në interval prej 9 deri në 17 gradë.

Të enjten gjatë ditës vranësira do të rritet. Nga e premtja pason periudhë ndryshueshmërie e motit.