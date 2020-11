Ka kaluar një vit që kur rasti i parë i infeksionit koronavirus është raportuar në Kinë dhe shkencëtarët kanë gjetur më shumë se 10 simptoma të COVID-19. Tani, një studim i ri nga studiuesit e Universitetit të Barcelonës zbuloi shenjat e hershme të infeksionit që mund të shfaqen para simptomave tipike.

Shkencëtarët e Universitetit të Barcelonës synuan të shqyrtojnë humbjen e shijes dhe erës që përjetojnë shumë pacientë me COVID-19. Ata anketuan një grup prej 35 pacientësh me sëmundje dhe një grup kontrolli të së njëjtës gjini, si dhe grup-moshën. Simptomat e tyre u matën me mungesën ose përgjigjet e pranisë.

Mbi 68 për qind e pacientëve të anketuar raportuan të paktën një simptomë “të hundës”. Sipas studiuesve që botuan gjetjet e tyre në medRxiv, grupi pozitiv COVID-19 përjetoi “një ndjesi të çuditshme në hundë” dhe thatësi të tepërt të hundës, më shumë sesa grupi i kontrollit. Simptoma u zhvillua njëkohësisht me humbjen e nuhatjes dhe shijes, dhe kryesisht para ose gjatë simptomave të tjera të infeksionit të ri të koronavirusit. Mesatarisht simptomat e hundës zgjatën për dymbëdhjetë ditë.

“Prania e këtyre simptomave të hundës dhe shfaqja e tyre e hershme, potencialisht mund të lehtësojë diagnozën e hershme të COVID-19 dhe përpjekjet fillestare të distancës shoqërore”, shtoi raporti. Natalie Lambert i Shkollës së Mjekësisë dhe Survivor Corps të Universitetit të Indiana zhvilluan një sondazh të veçantë që analizoi përvojat afatgjata që kanë të mbijetuarit e koronavirusit. Këtu janë 15 simptoma nga raporti i sondazhit të simptomave COVID-19 ‘Long-Hauler’:

Diarre

Palpitacionet e zemrës

Dhimbje të kyçeve

Kollitja

Dhimbje ose presion i vazhdueshëm i gjoksit

Marramendje

Problemet e kujtesës

Ankth

Vështirësia për të fjetur

Dhimbje koke

Paaftësia për të ushtruar ose për të qenë aktiv

Vështirësia e përqendrimit ose fokusimit

Shkurtim i frymëmarrjes ose frymëmarrje e vështirësi

Dhimbje të muskujve ose trupit

Lodhja