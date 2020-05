Numrat e të infektuarve të rinj janë alarm dhe thirrje për t’u respektuar të gjitha masat dhe protokollet, por nëse vazhdon kjo tendencë, nuk përjashtohet edhe kthimi i sërishëm i masave restriktive, paralajmëroi sot kryeministri, Oliver Spasovski.

Siç thotë, prioritet i të gjitha masave, protokolleve dhe rekomandimeve nga institucionet kompetente janë ruajtja e shëndetit dhe jetës së qytetarëve dhe argumentet për gjendje ë jashtëzakonshme ishin mu ato prioritete, si dhe përballja me krizën shëndetësore dhe ekonomike, por shteti vazhdimisht nuk mund të mbetet në gjendje të jashtëzakonshme.

Sipas tij, qytetarët duhet të kuptojnë se jeta dhe shëndeti i familjeve dhe më të afërmëve janë në pyetje. Tregoi se këto numra vijnë nga periudha restriktive, por siç tha, sot sërish do të bisedohet dhe do të vlerësohet nëse do të vazhdohet sërish gjendja e jashtëzakonshme në shtet.

Lidhur me datën për mbajtje të zgjedhjeve që e përmendi zëvendëskryeministri Bujar Osmani, 5 korriku, tha se ankandi me data nuk i shkon për shtati askujt, sepse, edhe njëherë përsëriti, prioritete kryesore janë shëndeti dhe jeta e qytetarëve.