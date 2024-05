Ish-ministri i Punëve të Brendshme, tani deputet i LSDM-së, Oliver Spasovski, konsideron se ka disa arsye për humbjen e partisë së tij në zgjedhje. Ndër to ai vuri në dukje Marrëveshjen me Bullgarinë, por edhe sjelljen e partnerit të koalicionit BDI, për dallim nga situata në vend.

Ka disa arsye për një rezultat të tillë, por nëse duhet të veçojmë disa, ato janë vetë organizimi i partisë për të bërë gjërat më të vështira që vendi të mund të ecë përpara, dhe kjo është marrëveshja me Bullgarinë. , për të cilën u përfol gjatë gjithë kohës nga publiku. Sjellja e BDI-së është në përputhje me LSDM-në, në përputhje me gjendjen në vend. Ngjarjet që na kanë ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve, potenciali kuadro etj., mendoj se kanë ndikim të madh – tha Spasovski për Click Plus në TV 21.

Spasovski thotë se ka pasur çështje për të cilat nuk ka pasur marrëveshje me BDI-në, të cilat nuk janë mbyllur, për të cilat janë ballafaquar, por mendon se duhet të ketë debat në Qeveri dhe në çdo institucion.

Çfarë është e mirë për të pranuar, çfarë nuk është për të pranuar. Perceptimi publik është se çfarë të kërkojë BDI-ja, LSDM-ja e jep. Ne do të shohim nëse ai perceptim është imponuar për një arsye apo nëse nuk ka arsye. Për fat të keq, politika është kryesisht perceptim. Pavarësisht se çfarë shihni në vendime. E njëjta temë që u diskutua, merret gjithçka që kërkohet, këtu është një mundësi për të parë se si do të formohet qeveria e re, koalicioni i ri, për të parë se si do të jenë marrëdhëniet mes partive të reja të koalicionit tani. Kur flas për një qasje të përgjegjshme, e kam fjalën për një qasje të rëndësishme dhe të dobishme për vendin, për të ardhmen e vendit dhe për qytetarët. Nëse flasim për interes personal, atëherë është shumë lehtë të dalim me qëndrime – tha Spasovski.

Ish-ministri thotë se asnjë deputet i LSDM-së nuk do ta mbështesë shumicën aktuale të LSDM-së.