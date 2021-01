Katër persona, dy nga Manastiri, një nga Velesi dhe një nga Shtipi, u arrestuan sot në lidhje me rastin “Dhoma Publike”, informoi ministri i Punëve të Brendshëm Oliver Spasovski.

Ai në një deklaratë për Kanal 5 tha se ata janë duke punuar së bashku me Prokurorinë në mënyrë që të sigurojnë prova shtesë që do të jenë prova në procedurë.

“Sigurisht që jemi duke kërkuar më shumë njerëz, kemi identifikuar ende njerëz të cilët në periudhën e ardhshme do të arrestohen dhe mund të arrijmë deri te ata që e kanë krijuar këtë grup. Megjithatë, edhe ato që keqpërdorin të dhënat personale brenda grupit. Punojmë intensivisht në bashkëpunim me Prokurorin Publik. Patëm reagim të shpejtë në gjetjen e këtyre autorëve, dhe mendoj se në këtë mënyrë me efikasitet mund t’u japim fund abuzimeve të tilla që aktualisht gjenden në disa rrjete sociale”, tha Spasovski.

Po bëhen përpjekje për kontakt me rrjetin social Telegram, por tani për tani pa sukses.

“Deri më tani, disa herë në lidhje me platformën Telegram, ne kemi paraqitur kërkesa, duke përfshirë kërkesa zyrtare, të cilat mbështeten me urdhra nga Prokuroria Publike, gjykata, etj. megjithatë, deri më tani nuk kemi asnjë kontakt ose ndonjë veprim në lidhje me ato urdhra që kemi për raste të caktuara. Prandaj mendoj se duhet të angazhohemi më shumë si shtet në ofrimin e ndihmës juridike. Duke qenë se pothuajse asnjë nga vendet nuk merr ndonjë përgjigje nga Telegrami, është e qartë se kjo mënyrë veprimi është në favor të atyre që abuzojnë me këtë platformë dhe për këtë arsye ne marrim të gjitha masat e mundshme në mënyrë që të mbrohemi në të ardhmen, si shtet në përgjithësi”, tha Spasovski.

Ai potencon se është e mundur të ndalohet e gjithë platforma e Telegramit që operon në territorin e vendit tonë sepse, siç tha ai, grupe të tilla po krijohen vazhdimisht.

“Krijimi i grupeve të tilla sigurisht që bëhet nga persona që kanë qëllime serioze të shkelin sigurinë personale ose të dhënat personale të personave të caktuar. Unë pres që përmes bashkëpunimit që kemi me Prokurorinë Publike, jo vetëm që do të nxirren para drejtësisë për abuzimin e të dhënave personale, por përkundrazi, duhet të jetë një dekurajim për këdo që guxon ta bëjë këtë në një mënyrë apo në një tjetër në të ardhmen, në ndonjë platformë, në ndonjë rrjet social për të abuzuar me të dhënat personale, sepse me të vërtetë ata që janë viktima në këtë rast janë ata për të cilët ne duhet të qëndrojmë në mbrojtje”, tha Spasovski.

Ai u bën thirrje të gjitha viktimave në grup që të raportojnë në nivelin qendror në MPB-së.

“Punohet në atë drejtim të zbulimit praktik të atij që krijoi grupin dhe atyre që janë pjesë e grupit. Kjo do të tregohet plotësisht nga hetimi. Do të kenë përgjegjësi serioze penale. I bëj apel të gjithëve, veçanërisht të rinjve që përdorin këto platforma, rrjeteve sociale, të veprojnë në bazë të rregulloreve ligjore pozitive. Përndryshe, të gjithë në atë grup do të hetohen plotësisht dhe do të mbajnë përgjegjësi penale”, tha ministri Spasovski.