Ne pretendojmë se nuk kemi nevojë për anëtarësim në BE që nuk njeh dhe pranon gjuhën dhe identitetin maqedonas, tha sot Kryeministri Zoran Zaev, duke u përgjigjur në pyetje parlamentare.

“Identiteti dhe gjuha maqedonase nuk janë diskutuar dhe negociuar dhe as nuk do të diskutohen dhe negociohen. Ne mund të marrim edhe 100 ultimatume, nuk do t’i diskutojmë këto çështje. Unë pres nga Bullgaria një njohje të qartë të identitetit dhe gjuhës maqedonase”, tha Zaev.

Kur u pyet pse Aleksandar Litovski u pushua nga komisioni historik, Zaev tha se ai nuk u pushua nga puna, por kontrata e tij përfundoi dhe ai, siç thotë Zaev, për shkak të sfidave të ardhshme familjare për të cilat dëshiron të bëjë, nuk dëshiron që kontrata e tij të zgjatet.

“Ndikimi në komision, unë pretendoj, as nuk ka ekzistuar, as nuk do të ekzistojë dhe nuk duhet të ekzistojë sepse ai Komision është i përbërë nga profesionistë, ne nuk jemi politikanë dhe kjo është arsyeja pse pozicioni ynë është t’ia lëmë historinë historianëve. Ne i inkurajojmë ata që të vazhdojnë të vendosin”, tha Zaev.