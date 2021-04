Siç njoftojnë nga policia, sot nga ora 13:30 është paralajmëruar protestë e cila do të fillojë nga Parku i Çairit dhe do të vazhdojë deri në Qeverinë e Maqedonisë.

“Për këto arsye, SPB Shkup do të ndërmerr masa për regjim të posaçëm në komunikacion, dhe nga ora 13:30 deri në përfundim të protestës do të mbyllen të mbyllura këtto rrugë: “Histijan Todorovski Karposh”, “Xhon Kenedi”, “Cvetan Dimov”, si dhe bulevardi “krste Misirkov”, “Goce Dellçev”, dhe rruga “Filipi i Dytë’, sid he një pjesë e bulevaddeve “Ilinden”, “OBRM”, dhe “Klimenti i Ohrit”.

Policia u bën thirrje qytetarëve që t’i udhëzimet që i japin zyrtarët policorë.

Ndryshe, protesta organizohet kundër rasteve të montuara politike ndaj shqiptarëve