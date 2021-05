Sot për shkak të festës fetare të Fitër Bajramit nuk do të ketë orë policore në Maqedoni, ndërsa nga nesër ora policore do të shkurtohet dhe do të zgjasë nga ora 24:00 deri në ora 04:00, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Qeveria dje pranoi rekomandimet e Komisionit për Sëmundjet Infektive dhe lehtësoi masat kufizuese deri më 18 maj.

Orari i punës i ambienteve të hotelierisë zgjatet deri në orën 23:30, por ato do të vazhdojnë të jenë të hapura vetëm në tarraca, ndërsa përjashtim nga ky kufizim janë objektet hotelierike në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit dhe Aeroportin “Shën Apostulli Pali në Ohër, si dhe sektori i ushqimit në hotele, motele, hostele dhe shtëpi konvikt për personat e vendosur në këto objekte.

Nga sot, palestrat, klubet e fitnesit, qendrat sportive dhe këndet e lojërave do të fillojnë me punën e tyre, por në këto ambiente është e detyrueshme të respektohen protokollet e punës.

Lejohet gjithashtu të organizohen ngjarje të inventarit, por për to, do të zbatohen të njëjtat protokolle nga më parë, domethënë deri në 30 përqind të plotë të kapaciteteve brenda ndërtesave dhe deri në 50 përqind të hapësirës së hapur.