Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe vranësira. Pasdite në pjesën verilindore të vendit do të ketë kushte për reshje të shiut.

Në vend do të fryjë një erë e lehtë jugore.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 6 deri në 14 gradë, ndërsa temperaturat maksimale do të lëvizin prej 27 gradë celsius.

Edhe nesër moti pritet të jetë me diell dhe vranësira, ndërsa do të fryjë një erë e fortë në drejtim të perëndimit.