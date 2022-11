Sophie Kasaei ka treguar se ajo ju bashkua faqes OnlyFans pasi që hyri në thikë përsëri për ta bërë “trupin që ka ëndërruar”, por tani dëshiron që të rehatohet me “Njeriun e duhur”

Sophie Kasaei ka treguar se ajo ju bashkua faqes erotike OnlyFans vetëm që ta bëjë “trupin e saj të preferuar”, i cili u krijua pas një sërë operacionesh që i dhanë asaj “vetbesim”.

Ylli i Geordie Shore (32) dëshiron që ta gjejë “zotëriun e duhur” dhe të jetë gati që të rehatohet duke blerë një shtëpi në Londër me fitimet që ka marrë nga faqja me parapagim me pullë të kuqe.

Ylli i emisioneve “reality” ka mbështetjen edhe të kolegëve të saj për këtë teksa ajo ka insistuar se kjo nuk duhet të jetë problem “për të duhur” derisa ata ta “kenë një marrëveshje të vërtetë”.