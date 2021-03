“Nëse situata me coronavirusin përkeqësohet dhe Komisioni për Sëmundje Infektive vlerëson se regjistrimi i popullsisë do ta përkeqësojë edhe më shumë gjendjen, regjistrimi do të shtyhet”.

Kështu tha drejtori i Entit të Statistikave, Apostoll Simovski. Ai takoi krerët e bashkësive fetare në vend nga të cilët kërkoi ta promovojnë regjistrimin e popullsisë në diasporë.

“Komisioni për sëmundje ngjitëse e ndjek situatën në bazë ditore. Nëse, mos dashtë Zoti, vijmë në situatë të atillë që realizimi i regjistrimit do të bëhet i papërshtatshëm dhe këtë do ta rekomandojë Komisioni, ne absolutisht do ta respektojmë. Nuk do të lejojmë që dikush të vihet në rrezik dhe të bëhemi arsye shtesë për shpërndarjen e infeksionit”.

“Ne i planifikuam të gjitha aktivitetet sipas nevojave të nëntorit, kur kishim kulmin më të madh, mund edhe në ato kushte të zbatohet regjistrimi në terren. Megjithatë secili individualisht do të merr pjesë në regjistrim është i obliguar t’i zbatojë të gjitha protokollet e sigurisë”, tha Apostoll Simovski.