Diego Simeone e kishte të vështirë të pranonte lajmin për vdekjen e Diego Maradonës, ndërsa reflektoi në një natë të vështirë për skuadrën e tij, Atletico Madrid.

Simeone ishte në skuadrën e Argjentinës me legjendën e Napolit, në Kupën e Botës 1994, pasi kishte qenë gjithashtu shok ekipi me të te Sevilla (1992-1993).

“Është moment i vështirë. Kur të thërrasin në telefon dhe të thonë se Diego ndërroi jetë, ti mendon: Maradona nuk mund të vdesë, – tha Simeone në një konferencë shtypi. – Një mit po largohet nga ne, një argjentinas që transmetoi gjithë rebelimin e tij për të luftuar me gjërat pozitive dhe negative, por gjithmonë duke shkuar përpara. Mënyra për t’u entuziasmuar dhe për të luajtur futboll ishte identifikuar me atë. Ai më mirëpriti në një mënyrë spektakolare në Seville, isha i ri.

Në momentin që do t’ju tregojnë për këtë situatë (Maradona vdiq), ju thoni: Nuk mund të ndodhë, ai gjithmonë mund t’ia dalë. Këtë herë nuk mundi, por do të jetë gjithmonë me ne, veçanërisht me argjentinasit. Ai është një mit dhe na jep shumë trishtim e boshllëk. Një përqafim shumë i fortë për familjen e tij më të ngushtë, e di se kanë shumë dhimbje”.