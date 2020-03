Situata aktualisht është e tillë që shumica duhet të qëndrojë në shtëpi, pa lëvizur në mënyrë që të shmangë përhapjen e koronavirusit.

Por vetëm të qëndrosh mbyllur nuk vlen, prandaj edhe në shtëpi duhet që të zbatojmë disa rregulla në mënyrë rigorozë në mënyrë që të mbrojmë njëri-tjetrin.

KARANTINA SHTEPIAKE DHE RREGULLAT E SAJ SIPAS CDC (Center for Disease Control)

1. Karantina eshte vendi ku mbahen njerez te shendetshem qe mund te jene ekspozuar ndaj nje agjenti patogjen, per tu siguruar qe nuk eshte semure, ndryshe nga izolimi ku mbahen te semure!

2. Te vetekarantinuarit, nuk duhet te dalin fare nga shtepia. Ushqimet, uji dhe barnat duhet te jene siguruar per te pakten 14 dite.

3. Nuk duhet te priten dhe te shkembehen vizita.

4. Nuk duhet te perdorin objekte te njeri tjetrit, por sidomos personi qe mund te kete shenja te infektimit.

5. Duhen pastruar te gjithasiperfaqet e perbashketa.

6. Larje perfekte e nderresave, peshqireve dhe carcafeve.

7. Nqs keto te fundit kane mbetje biologjike tip sekrecione apo gjak, duhen prekur vetem me doreza.

8. Nqs nje person manifeston shenja klinike, veteizolohet ne shtepi, duke qendruar larg anetareve te tjere te familjes, mban maske dhe me rendimin e klinikes, duhet te rrije ne pritje te autoriteteve shendetesore.

9. Nqs keni kafshe shtepiake, personi i semure duhet te rrije sa me larg saj.

10. Ajroseni ambientin sa me shpesh te mundeni.

11. Personat pa shenja klinike mund te dalin per te bere furnizimin me ushqime dhe barna te shtepise.

12. Dorezat dhe maskat qe perdoren jashte ebrenda, futen ne nje qese me vete mbeturinash, per tu hedhur me vone. Duart e personit qe i prek, lahen pas hedhjes se tyre.

13. Tualeti pastrohet dhe dezinfektohet cdo dite