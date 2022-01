Mënyra e parë përfshin Google Drive, i cili integrohet me shumë pajisje Android dhe ofron mundësinë për të skanuar me lehtësi dokumentet. Procesi është i thjeshtë, pasi të hapni aplikacionin Google Drive në një telefon Android, duhet të klikoni në ikonën + në këndin e poshtëm djathtas. Ndër opsionet e ofruara do të gjeni “Scan” dhe kur klikoni, Google Drive kërkon leje për të hyrë në kamerë. Pasi të keni miratuar kërkesën, mjafton të drejtoni kamerën drejt dokumentit që skanohet. Fotoja pritet në mënyrë që të mos ketë hapësirë ​​të tepërt rreth fotos ose tekstit.