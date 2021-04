Kur shkoni të bëni pazar për sende ushqimore, fatura shpesh di si të thyejë tavanin në fund, por ka “hile” që mund t’i përdorni për ta shmangur.

Ekspertët e blerjeve kanë ndarë 7 trika me të cilat do të shpenzoni vetëm aq sa është e nevojshme dhe nuk do ta tejkaloni buxhetin tuaj.

Blini me shumicë

Për një moment mund të duket se në të vërtetë nuk po kurseni para, por blerja me shumicë në të vërtetë është shumë më e lirë. Në shumë dyqane, produktet janë të shtrenjta kur blini sasi të vogla, por blerja e paketave të mëdha në të vërtetë ju kursen para. Kur blini “stoqe”, sigurohuni që ushqimi të mos prishet lehtë, përkatësisht të ketë një jetë mjaft të gjatë në raft.

Bëni një listë para se të shkoni në dyqan

Kur vini në dyqan me një plan, ka më pak të ngjarë të merrni disa vendime impulsive dhe të shtrenjta. Para se të shkoni në dyqan, mendoni se çfarë ju nevojitet me të vërtetë, bëni një listë dhe qëndroni në të. Jo vetëm që do të shmangni faturat e larta, por ka edhe më pak mundësi që të harroni të blini diçka që ju nevojitet.

Blini brende

Si rregull, markat me pakicë janë gjithmonë më të lira se brendet e njohura, kryesisht sepse ato nuk investojnë para në marketing dhe reklama, kështu që ata mund të përballojnë çmime pak më të ulëta. Këto janë kryesisht produkte të së njëjtës cilësi si markat e njohura, ndryshimi i vetëm është se ju kurseni paratë tuaja.

Mos blini ushqime që janë copëtuar tashmë

Frutat dhe perimet e përgatitura tashmë mund të duken si një mundësi e shkëlqyeshme – ato janë tashmë të gatshme për konsum, kështu që ne nuk shpenzojmë kohë për larje, pastrim, prerje… Sidoqoftë, opsione të tilla janë gjithmonë më të shtrenjta, kështu që ju mund të kurseni shumë para në disa minuta përgatitje.

Planifikoni vaktet tuaja paraprakisht

Kjo strategji jo vetëm që do t’ju kursejë para, por edhe kohë. Kur e dini saktësisht se çfarë do të jetë në menynë tuaj javore, mund të shmangni shpenzimet e panevojshme, kështu që kur bëni pazar, mund të krahasoni çmimet e ushqimeve që do t’ju nevojiten.

Shmangni blerjen e “gjërave të vogla” në arkë

Ndoshta të gjithë e dinë se sa e vështirë është t’i rezistosh paketimit të karameleve ose çamçakëzit ndërsa presim radhën tonë në arkë, megjithatë këto gjëra të vogla mund të rrisin seriozisht faturën tonë. Shmangia e këtyre produkteve është thelbësore – në shumicën e rasteve nuk ju duhen vërtet, dhe pothuajse kurrë nuk do të jeni në gjendje t’i përdorni ato në përgatitjen e vaktit.

Harrojeni ujin në shishe

Jo vetëm që të gjitha këto shishe plastike janë të dëmshme për mjedisin, duke konsumuar ujë çezme mund të kursejmë shumë para. Kjo, natyrisht, vlen vetëm për ata që kanë ujin e duhur të pijshëm. Të tjerët janë të dënuar të transportojnë tullumbace dhe shishe të rënda dhe jo aq të lira.