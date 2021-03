Zëvendëskryeministri i parë dhe ministër për Sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive, z. Artan Grubi sot në emër të Qeverisë ka nënshkruar Memorandum për mirëkuptim me kompaninë amerikane Bechtel Enka për ndërtimin e Korridorit 8-të dhe 10D.

Gjatë ceremonisë së nënshkrimit të pranishëm ishin edhe ambasadorja e SHBA-ve z. Kate Marie Byrnes, ministri për Transport dhe lidhje z. Blagoj Boçvarski dhe drejtori i

Ndërmarjes për Rrugë shtetërore, z. Ejup Rustemi.

Si një projekt madhor ky korridor përfshinë drejtë për drejtë cilësinë e jetës së qytetarëve dhe ka ndikim në ekonominë e vendit.

“Korridori 8-të përfaqëson mundësi të mirë për Republikën e Maqedonisë së Veriut, qoftë nga pikëpamja politike pasi që ai do të bëjë të mundur që vendi të marrë peshë të re gjeopolitike si një urë lidhëse mes vendeve të Ballkanit. Ky projekt do të kalojë nëpër Tetovë, përmes Gostivarit, Kërçovës, Trebenishtës në Strugë e deri në Qafë Thanë”, ka deklaruar kështu pas nënshkrimit të Memorandumit, zëvendëkryeministri i parë z. Grubi.

Sipas tij, me këtë Memorandum mirëkuptimi parashikohet ristrukturimi i infrastrukturës ekzistuese por edhe ndërtime të reja.

“Korridori 8, është një nga dhjetë korridoret trans-evropiane të cilat janë paramenduar që të lehtësojnë shkëmbimin e mallrave dhe njerëzve midis vendeve të Bashkimit Evropian, shteteve të Ballkanit që kanë dalje në Detin e Zi dhe Detin Kaspik dhe shteteve të Azisë Qendrore. Rëndësia e korridorit 8 lidhet ngushtë me rëndësinë e madhe që ka nga pikëpamja energjetike. Ai do të bën të mundur që përmes Detit Mesdhe të bëhen të kapshme burime të mëdha energjetike të Kaspikut. Duke pasur parasysh këtë fakt, rëndësia e këtij korridori është jetike për Republikën e Maqedonisë së Veriut në veçanti për ekonominë e vendit pasi që u mundëson kompanive qasje në tregjet evropiane”, është shprehur mes tjerave z. Grubi.

Me ndërtimin e Korridorit 8, qytetarët tanë që nga Qafë Thana e deri në Bllacë me Republikën e Kosovës apo edhe me kufijtë tjerë do të mund të lëvizin nëpër një autostradë moderne, kurse njëherësh po dëshmohet se e ardhmja ekonomike që ofron Korridori 8-të si një peisazh i ri që po shfaqet në Ballkan, do të dëshmojë se historia më e re e Evropës Juglindore do të kalojë përmes Shkupit.