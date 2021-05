Për shkak të numrit të reduktuar të pacientëve me Covid-19, mëngjesin e sotëm janë mbyllur disa kovid-qendra në Shkup dhe disa kapacitete mjekësore në spitale të ndryshme në qytete tjera, shkruan Alsat. Sipas Ministrisë së[ Shëndetësisë janë mbyllur kovid- qendrat në Klinikën e Kardiologjisë, ORL-së, në Klinikën e Sëmundjeve të Syve si dhe në Institutin për Terapi Fizikale.

Sipas autoriteteve shëndetësore në vend, që nga fillimi i kësaj jave, kovid-qendra nuk ka edhe në Klinikën e Urologjisë dhe Klinikën e Kirurgjisë Plastike, të cilat tashmë kanë filluar me program të rregullt kirurgjik. Qendra e Klinikës së Traumatologjisë në TOARILUC do të mbyllet të premten, ndërsa nga e hëna Klinika Ortopedike dhe Klinika e Traumatologjisë do të nis me program të rregullt kirurgjikal.

Ndryshe, në klinikat e Shkupit aktualisht po trajtohen 258 pacientë të diagnostikuar ose të dyshuar për Covid-19, ndërsa në nivel shtetërorë ka gjithsej 392 pacientë që trajtohen në ambiente spitalore. Sipas raportit të fundit vendi numëron 10.308 raste aktive me virusin korona.