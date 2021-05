Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla deri në mesatare me kushte për reshje të shiut të përkohshëm, posaçërisht në pjesën veriperëndimore.

Temperatura minimale do të jetë në prej 6 deri në 11 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 20 deri më 29 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i njëjtë, me diell dhe me vranësira të vogla deri në mesatare ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 24 gradë celsius.

Nesër dhe të premten moti do të jetë me diell dhe me vranësira të vogla deri në mesatare dhe do të fryjë erë e përforcuar nga drejtimi perëndimor. Valë lagështie me vranësira të shtuara dhe reshje të shiut në pjesën më të madhe të vendit do të ketë të shtunën.