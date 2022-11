Për të pestën ditë nuk funksionojnë transportuesit privatë për shkak të borxhit të papaguar të Ndërmarrjes qarkulluese publike ndaj tyre dhe sot do të mbajnë protestë paqësore para selisë së NQP-së. pastaj do të mbajnë takim me të gjitha grupet këshilldhënëse të Këshillit të Bashkisë së Shkupit për gjetjen e zgjidhjes së problemeve me të cilat ballafaqohen.

Ata dje u akuzuan nga kryetarja e Shkupit, Danela Arsovska, se nga viti 2017 paguajnë bileta dhe nuk i raportojnë paratë dhe çdo muaj nga NQP-ja i faturojnë 400 mijë euro. Duke mohuar akuza të tilla, transportuesit thanë se nuk janë të përfshirë fare në pagesën e biletave.

Gjegjësisht, pesë ditë më parë u njoftua se autobusët e transportuesve privat “Sloboda Vravoz”, në linjat 9, 12, 22, 23 dhe 45, nuk do të qarkullojnë për shkak të mungesës së mjeteve për naftë për shkak se NQP “Shkup”, përkatësisht Bashkia e Shkupit nuk e ka shlyer borxhin ndaj kompanisë dhe më pas janë shkëputur linjat periferike 11, 11a, 47, 55, 61, 63 dhe 73.

Pasi kompanitë private deklaruan se nuk do të operojnë, kanë mbajtur një takim edhe me përfaqësuesit e Bashkisë së Shkupit, por nuk ka pasur ndonjë rezultat pozitiv.

“Edhe pse takimi ishte i vështirë dhe zgjati kaq shumë, për fat të keq nuk mund të them se kemi rënë dakord për ndonjë gjë konkrete. Konkluzioni ishte se Bashkia e Shkupit aktualisht nuk mund të ndihmojë financiarisht dhe të garantojë një shumë për faktin se ribalancimi i buxhetit ende nuk ka përfunduar dhe se e vetmja gjë që mund të diskutohet për zgjidhjen e situatës është vetëm pas 40 ditësh me buxhetin e ri tha drejtori i “Sloboda prevoz” Lenin Jovanovski.

Ai bëri të ditur se janë në një situatë ku transportuesit privatë nuk mund të sigurojnë mjete për ndezjen e autobusëve dhe se ky problem prek të gjitha linjat.

“Përgjigjet janë krizë, nuk kemi mjete të mjaftueshme, nuk mund të garantojmë pagesa të rregullta, dhe gjatë gjithë kohës situata ka qenë e synuar që të zgjasë gjithë këtë zgjidhje për dyzet ditë, tha Jovanovski, duke shtuar se nuk e kanë kuptuar momentin që borxhi ishte vërtet i madh dhe që transportuesit privatë nuk mund të ndezin autobusët dhe që nuk kanë as naftë dhe që nuk kanë paguar as rrogat e shoferëve për më shumë se tre muaj.

Ai theksoi se Bashkia e Shkupit i referohet kontratës që e kanë lidhur, se kanë obligim që ta kryejnë transportin dhe nëse kanë pretendime ta bëjnë këtë në procedurë ligjore dhe me padi të mundshme.

– Nëse mendojnë se me këtë do të na bëjnë presion që të heqim dorë që të mos ketë gjoba, ne nuk do ta bëjmë këtë, tha të martën Jovanovski.

Jovanovski tha se nëse do t’u jepeshin mjete financiare për karburant, transporti publik do të vihej menjëherë në punë, duke shtuar se janë të vetëdijshëm për situatën e krizës dhe për këtë arsye nuk kërkojnë pagesë të plotë, por mjete aktuale që transportuesit të mund të vozisin.

Ata u akuzuan nga kryetarja Arsovska se në autobusët e tyre nuk lëshojnë llogari fiskale, për çka Jovanovski mohoi se autobusët e shoferëve privatë nuk janë të fiskalizuar.

Dje Arsovska i akuzoi transportuesit privatë se nga viti 2017 kanë ngarkuar biletat dhe nuk i raportojnë paratë, por nga NQP-ja kanë faturuar 400 mijë euro çdo muaj dhe siç tha ajo, ajo skemë ka zgjatur ndoshta pesë vjet.

Bashkia e Shkupit, siç informohet, ka përgatitur një thirrje të re publike ku transportuesit privatë do të kenë mundësi të aplikojnë individualisht për linjë.

– Nga fundi i vitit 2017 e deri në këtë moment, “Maksekspres” dhe “Slloboda prevoz” nuk kanë regjistruar asnjë biletë të shitur pranë kompanive private që janë anëtare të këtyre dy shoqatave, megjithëse raportojnë se kanë bërë rreth 400 mijë kilometra në muaj dhe për këtë kanë llogaritur një euro për kilometër eksporti të cilin e kanë faturuar në NQP. Ndërkohë, nga viti 2017 deri në vitin 2022, nuk kanë raportuar asnjë biletë të shitur në autobusin e “Slloboda prevoz” dhe “Maksekspres”, theksoi dje Arsovska.

Ajo shtoi se përveç kësaj, edhe fakti që nga viti 2017 nuk i kanë fiskalizuar autobusët, kështu që paratë që kanë gjeneruar kanë përfunduar diku.

Ajo tha se nuk kanë njohuri se si janë shpërndarë mjetet tek kompanitë private nga “Slloboda prevoz” dhe “”Maksekspres” dhe se me këtë duhet të merren institucionet kompetente.

Ajo bëri të ditur se keqpërdorimet e këtyre shoqatave nuk do të mbesin në heshtje dhe se do të nisin procedurat e duhura pas përgatitjes së raportit përfundimtar të auditimit.

“Bashkia e Shkupit ka përgatitur një thirrje të re publike ku secilit prej operatorëve aktualë individualë do t’i ofrohet të aplikojë drejtpërdrejt dhe individualisht, të marrë një linjë duke i plotësuar kushtet që do të jenë në thirrjen publike dhe të punojnë me ndershmëri për të qenë në gjendje për të siguruar transport publik adekuat, tha Arsovska.

Më pas, në një konferencë për shtyp, Jovanovski theksoi se “Slloboda prevoz” që nga futja e sistemit dhe asnjëherë më parë ka qenë ajo që ka shitur bileta për transport.

“Për biletat, që nga blerja, shitja dhe arkëtimi i parave, përgjigjet ekskluzivisht NQP. Asnjë kompani private nuk shet bileta në autobusët e saj në asnjë mënyrë. Kushdo që do të tentonte të bënte çdo lloj abuzimi, që do të ishte jashtë sistemit, të gjitha do të regjistroheshin, sepse ka një shteg elektronik për të gjitha këto, të gjithë autobusët tanë janë të pajisur me NQS që gjurmon lëvizjen e tyre, të gjithë validatorët që janë në autobusët si të transportuesve privatë ashtu edhe të NQP-së, kanë pajisje që regjistrojnë çdo përdorim të kartës elektronike dhe nëse në të gjitha këto do të kishte gabime, gjatë gjithë këtyre gjashtë viteve, periudha që kryetarja përmendi në konferencën e sotme për shtyp, mund të të jetë e regjistruar dhe mund të lajmërohet, theksoi dje Jovanovski.

Ai theksoi se nuk kanë të bëjnë me pagesën e biletave dhe se i gjithë rrjeti i shitjes bëhet përmes pikave të përcaktuara nga NQP.

Ai shpjegoi se obligimi i tyre me kontratat është që të përgatisin një faturë sipas kilometrave të kaluara dhe se kjo vazhdimisht kontrollohet përmes qendrës së monitorimit të Bashkisë së Shkupit dhe monitorohet përmes OKC – Qendra e NQP-së.

Duke iu referuar deklaratës së Arsovskës se do të ketë shpallje të reja për aplikim për ribashkimin e transportuesve në komunikacion, ai tha se është e mundur dhe se nuk kanë asgjë kundër.

Bashkia e Shkupit është ai që e organizon transportin, janë ata që vendosin kushtet dhe mënyrën se si do të përfshihen transportuesit privatë. Nëse ata mendojnë se ata si individë do të funksiononin më lehtë dhe pa dhimbje ose më mirë në një mënyrë të tillë lirshëm – sa më herët ta bëjnë shpalljen dhe transportuesit do të paraqiten një një shpallje të tillë, theksoi Jovanovski.