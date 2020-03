Ministria e Shëndetësisë njofton se gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë janë shënuar 26 raste të reja me koronavirus, ndërsa është shënuar edhe një rast vdekje. Bëhet fjalë për një 79-vjeçar nga Dibra që po trajtohej në Klinikën Infektive në Shkup. Numri i përgjithshëm i të infektuarve me Covid-19 deri në ora 12:00 në vendin tonë shkon në 285, prej të cilëve 12 janë shëruar kurse 7 kanë përfunduar me fatalitet.