Pas dekadave të pasivitetit dhe përpjekjeve joefektive për të ngadalësuar ndryshimin e klimës, ndotjen dhe zvogëlimin e shpejtë të biodiversitetit, civilizimi është në prag të një të ardhme të tmerrshme që e ka nënvlerësuar seriozisht, paralajmëroi një ekip ndërkombëtar i shkencëtarëve në një studim të ri të lëshuar këtë javë.

“Shkalla e kërcënimit ndaj biosferës dhe të gjitha format e saj të jetës – duke përfshirë njerëzimin – është në të vërtetë e madhe sa është e vështirë të kuptohet edhe nga ekspertë të mirëinformuar”, studiuesit, të udhëhequr nga ekologu Corey Bradshaw i Universitetit Flinders në Australi, theksojnë shkencëtarët.

Autorët shpjegojnë se edhe ekspertët, meqenëse ata zakonisht kanë njohuri vetëm në fusha të kufizuara të ekspertizës së tyre, e kanë të vështirë të kuptojnë shkallën e problemeve me të cilat përballet civilizimi ynë.

“Një person mesatar ka vështirësi të kuptojë madhësinë e kësaj humbjeje, pavarësisht nga erozioni i vazhdueshëm i indeve të civilizimit njerëzor”, shkruajnë autorët.

Megjithëse, thonë ata, ata e dinë mirë se vlerësimet e tyre do të përgënjeshtrohen, sulmohen dhe përqeshen.

“Mesazhi ynë mund të mos jetë i njohur, por është vërtet i frikshëm”, shkruajnë studiuesit në rishikimin e tyre në revistën Conversation.

“Por shkencëtarët duhet të jenë të sinqertë dhe të saktë nëse duan që njerëzimi të kuptojë madhësinë e sfidave me të cilat përballemi”.

Studimi i botuar analizoi më shumë se 150 studime dhe përfshiu 17 shkencëtarë kryesorë, përfshirë disa nga Universiteti Flinders, Universiteti Stanford dhe Universiteti i Kalifornisë, Los Angeles.

Në të, ekipi përshkruan tendencat e mundshme në të ardhmen në humbjen e biodiversitetit, zhdukjen masive, ndryshimin e klimës dhe ndotjen toksike.

“Problemet në lidhje me konsumin njerëzor dhe rritjen e popullsisë pothuajse me siguri do të përkeqësohen gjatë dekadave të ardhshme. Dëmi do të ndihet me shekuj dhe do të kërcënojë mbijetesën e të gjitha specieve, përfshirë tonën”, thonë autorët.

Shkencëtarët shpjegojnë se në hulumtimet e tyre, ata së pari kërkuan të përcaktojnë shkallën në të cilën ekspertët e kuptojnë shkallën e kërcënimit për biosferën dhe format e saj të jetës, përfshirë njerëzimin.

Për fat të keq, rezultatet e tyre treguan se kushtet e ardhshme mjedisore do të jenë shumë më të rrezikshme sesa ekspertët besojnë aktualisht.

Fatkeqësisht, numrat nuk gënjejnë

Në hulumtimin e tyre, ekipi në mënyrë specifike analizoi gjendjen aktuale të mjedisit global. Ka shumë probleme për t’u paraqitur në një vend, megjithatë, autorët kanë veçuar ato kryesore:

– Biomasa e bimësisë është përgjysmuar që nga revolucioni bujqësor rreth 11,000 vjet më parë. Në total, njerëzit kanë ndryshuar pothuajse dy të tretat e sipërfaqes së Tokës.

– Gjatë 500 viteve të fundit, rreth 1.300 zhdukje speciesh janë dokumentuar, dhe shumë më tepër nuk janë regjistruar.

– Kërcënohet globalisht me zhdukje për rreth një milion specie bimore dhe shtazore.

– Në 300 vitet e fundit, rreth 85% e ligatinave të botës janë zhdukur, dhe më shumë se 65% e oqeaneve janë të rrezikuar deri diku.

– Në më pak se 200 vjet, zonat e mbulimit të koraleve të gjalla në shkëmbinj nënujorë janë përgjysmuar, ndërsa niveli i barit të detit ka rënë me 10% në dekadë gjatë shekullit të kaluar. Rreth 40% e pyjeve të mëdha të algave janë bërë dukshëm më të dobëta, ndërsa numri i peshqve të mëdhenj grabitqarë ka rënë në më pak se 30% në rreth 100 vjet.

Kërcënimet kryesore për gjendjen e mjedisit

Popullsia njerëzore deri më sot ka arritur në 7.8 miliardë, që është dy herë më shumë njerëz se sa kishte në 1970, dhe deri në 2050 ka të ngjarë të arrijë rreth 10 miliardë. Më shumë njerëz do të thotë më shumë pasiguri ushqimore, shkatërrim i tokës, rritje të ndotjes plastike dhe rënie të biodiversitetit.

Dendësia e lartë e popullsisë gjithashtu i bën pandemitë më të mundshme. Ajo gjithashtu shkakton mbipopullim, papunësi, mungesa të banesave dhe përkeqësim të infrastrukturës dhe gjithashtu mund të shkaktojë konflikte që çojnë në trazira, terrorizëm dhe luftë.

Vendet me konsum të lartë, të tilla si Australia, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara, përdorin njësi të shumta të lëndëve djegëse fosile për të prodhuar një njësi të vetme të energjisë ushqimore. Prandaj, konsumi i energjisë do të rritet në të ardhmen e afërt, veçanërisht ndërsa klasa e mesme në botë rritet.

Ka edhe ndryshime klimatike. Njerëzimi tashmë ka tejkaluar ngrohjen globale prej 1 ° C në këtë shekull dhe pothuajse me siguri do të kalojë 1.5 ° C midis 2030 dhe 2052. Edhe nëse të gjitha shtetet nënshkruese të Marrëveshjes së Parisit ratifikojnë angazhimet e tyre, deri në vitin 2100 temperatura mesatare do të rritet midis 2.6 ° C dhe 3.1 ° C krahasuar me para-industriale.

Autorët më tej paralajmërojnë se studimi i tyre ka zbuluar se politikat globale janë mjaft të mangëta në adresimin e këtyre kërcënimeve ekzistenciale.

Sigurimi i së ardhmes së Tokës kërkon vendime të matura dhe afatgjata. Sidoqoftë, kjo është e penguar nga interesat afatshkurtra dhe sistemet ekonomike që lejojnë që pasuria të përqendrohet në duart e një numri të vogël individësh.