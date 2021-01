Një studim i botuar në revistën “Reproduccion” ka zbuluar se rastet e rënda të Covid-19 mund të ndikojnë në cilësinë e spermës së një mashkulli dhe në pjellorinë e tij.

“Ky raport ofron provat e para të drejtpërdrejta deri më tani se Covid-19 dëmton cilësinë e spermës dhe potencialin riprodhues të meshkujve”, thuhet në studim.

Sidoqoftë, ekspertët që nuk u përfshinë në këtë studim ishin skeptikë në lidhje me përfundimin e raportit dhe kërkuan kujdes në mbivendosjen e gjetjeve të hulumtimit sipas CNN.

“Kur je i sëmurë nga ndonjë virus gripi, mund të bjerë përkohësisht numri i spermatozoideve (ndonjëherë në zero) për disa javë ose muaj. Kjo e bën të vështirë të përcaktohet se sa prej gjetjeve në këtë studim janë specifike për Covid-19”, tha Dr Channa Jayasena, një konsulente në endokrinologjinë dhe andrologjinë riprodhuese në Imperial College London.

“Është e rëndësishme të theksohet se nuk ka asnjë provë të Covid-19 në spermë dhe se nuk ka asnjë provë që virusi mund të transmetohet përmes spermës”, tha Alison Murdoch, i cili kryeson Qendrën e Fertilitetit Newcastle në Qendrën Ndërkombëtare për Jetën, në Mbretërinë e Bashkuar.

Studimi gjeti një rritje të ndjeshme të inflamacionit dhe stresit oksidativ në qelizat e spermës që u përkasin burrave që ishin të infektuar me Covid-19. Përqendrimi, lëvizshmëria dhe forma e tyre e spermës gjithashtu u ndikuan negativisht nga virusi.

Diferencat u rritën me ashpërsinë e sëmundjes, zbuloi studimi.

“Këto efekte në qelizat e spermatozoideve shoqërohen me cilësi më të ulët të spermatozoideve dhe potencial për të zvogëluar të pjellorinë. Megjithëse këto efekte përmirësoheshin me kalimin e kohës, ato mbetën dukshëm dhe anormalisht më të larta tek pacientët me Covid-19, dhe madhësia e këtyre ndryshimeve lidhet gjithashtu me ashpërsinë e sëmundjes “, tha studiuesi kryesor Behzad Hajizadeh Maleki, një student doktoraturë në Universitetin Justus Liebig Giessen, në Gjermani.

Ka pasur gjithashtu nivele shumë më të larta të aktivitetit enzimatik ACE2 tek burrat me Covid, zbuloi studimi. ACE2, ose enzimë konvertuese e angiotenzinës 2, është proteina që siguron pikën hyrëse të koronavirusit të ri për t’u lidhur dhe infektuar një gamë të gjerë të qelizave njerëzore

“Sidoqoftë, nuk është për t’u habitur që Covid-19 mund të ndikojë në sistemin riprodhues mashkullor sepse receptorët ACE2, ose “receptorët e njëjtë që virusi përdor për të fituar akses në indet e mushkërive, gjenden gjithashtu në testikuj”, tha Pacey, i cili është gjithashtu kryeredaktor i revistës Human Fertility.

“Që nga fillimi i pandemisë, ka pasur një shqetësim të kuptueshëm (por teorik) nëse ky koronavirus mund të ketë një ndikim të dëmshëm në pjellorinë e burrave që infektohen,” tha Pacey.

Pasi shqyrtoi rreth 14 studime të botuara në lidhje këtë temë, Pacey tha se arriti në përfundimin se “çdo efekt i koronavirusit në pjellorinë mashkullore ishte i vogël dhe i përkohshëm”.

Gjetjet e këtij studimi, mund të ishin për shkak të faktorëve të tjerë, të tilla si përdorimi i ilaçeve për të trajtuar virusin.

Sheena Lewis, një profesoreshë në Universitetin e Queen’s Belfast në Irlandë, ndau mendime të ngjashme: “Shqetësimet e mia janë që burrat me Covid kishin peshë trupore dukshëm më të lartë dhe ishin në një numër trajtimesh terapeutike. Ne e dimë që mbipesha vetëm ul cilësinë e spermës. Trajtimet Covid mund të kenë ndikuar gjithashtu në cilësinë e spermës së këtyre burrave”.