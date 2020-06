Lajme

Lëvizja “Unë besoj”: LSDM me veprime anti-shqiptare shkarkon Arbenin, emëron Aleksandrin

Ne po flasim me zë të lartë këtu kundër diskriminimit dhe pabarazisë. Nëse Dr. Ziberi do të ishte Dr. Ziberski ai do të kishte akoma punën e tij. Dhe që Arbeni është zëvendësuar nga Aleksandri, është simptomatikе për shoqërinë tonë. Z. Zaevi, na tregoni vetëm një arsye për shkarkimin...