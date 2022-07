Maqedoni

Maqedoni: Moti sot me diell, temperatura maksimale deri në 37 gradë celsius

Moti sot në Maqedoni do te jetë me diell dhe i ngrohtë, me kushte për paraqitjen e vranësirave lokale mesatare. Do të fryjë erë e dobët deri në mesatare dhe herë pas here e fortë nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej 11 deri në 20 gradë , ndërsa ajo...