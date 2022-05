Delegacioni i Bashkimit Evropian së bashku me Shtëpinë Evropiane feston 9 majin, Ditën e Evropës 2022 përmes një sërë aktivitetesh të organizuara nën sloganin #ThinkForward.

Sipas Delegacionit të BE-së në vend, duke qenë se viti 2022 është Viti Evropian i Rinisë, programi përfshin një sërë aktivitetesh kushtuar atyre dhe ku përfshihen të rinjtë.

Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian, ambasadori David Gere dhe ambasadorët e rinj evropianë Renata Pençova dhe Aleksandar Karatosho sot do të kenë një ndërveprim me të rinjtë nga WB6 nga Shtëpia Evropiane në Shkup.

Ngjarja promovuese do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen e Delegacionit të BE-së në Facebook, ndërsa më tej do të transmetohet në televizionin kombëtar MTV sot në ora 17:45.

Pjesa e punës e konferencës do të mbahet më 9 dhe 10 maj në Qendrën Kulturore Rinore, ku 30 të rinj nga i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor do të takohen për të diskutuar zgjidhjet për ndërgjegjësimin më të mirë të shëndetit mendor, bashkëpunimin rajonal të zgjeruar, si dhe konventën e gjelbër evropiane.

Kjo konferencë organizohet me mbështetjen e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal dhe degës së Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RICO) në Shkup.

Të rinjtë pjesëmarrës në konferencë do t’i prezantojnë krijimet e punës së tyre kryeministrit dhe ministrave të linjës të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, si partnerë dhe aktorë kryesorë për ndryshim për mirë. Kjo do të bëhet në seancën “Marrja e Qeverisë” më 12 maj në ora 13:30, e cila do të transmetohet drejtpërdrejt nga Qeveria.

Programi i Ditës së Evropës 2022 filloi më 5 maj me një ekspozitë të portreteve të dizajnuara artistikisht të të rinjve të titulluar “E ardhmja e Evropës”, ndërsa në total do të zgjas rreth një javë me aktivitete të vazhdueshme, kryesisht rinore.