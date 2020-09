Këtë mëngjes, kanë filluar me punë institucionet për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve sipas protokolleve për funksionimin në kushtet e pandemisë me KOVID – 19. Të gjitha institucionet në vend sipas protokolleve kanë kapacitetin për të pranuar 19 mijë fëmijë dhe deri më tani kanë treguar interes për kujdes, prindërit e 14.555 fëmijëve.

Me këtë rast, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, vizitoi kopshtin “Buba Mara” në Komunën e Aerodromit, ku autoritetet e informuan atë se dita kishte filluar me sukses, fëmijët erdhën në kopsht së bashku me prindërit e tyre dhe në hyrje janë respektuar të gjitha protokollet për mbrojtje nga KOVID – 19.

“Të gjithë faktorët e përfshirë në zinxhirin e sigurisë të fëmijëve në kopsht duhet të tregojnë përgjegjësi maksimale, duke filluar nga kopshtet, personeli i kopshtit, edukatoret dhe kujdestaret, stafi, prindërit që sjellin dhe marrin fëmijë dhe ne si ministri, për një qëndrim më të sigurt për më të vegjlit”, tha ministrja Shahpaska.

Ajo sqaroi se protokolli i miratuar nga Komisioni për Sëmundjet Infektive përcakton shumë qartë detyrimet e të gjithëve. Protokolli, tha, parashikon regjim të veçantë për pranimin e fëmijëve, ushqimin, por gjithashtu rregullon se si do të zhvillohet pjesa tjetër, gjumi, loja e fëmijëve në kopshte …, dhe respektimi i tij minimizon rreziqet nga infeksionit. Në grupet nga 0 deri në dy vjet duhet të jenë deri në gjashtë fëmijë, për të cilët do të kujdesen nga dy punonjës, dhe në grupe më të mëdha nga dy deri në gjashtë vjet, maksimumi 15 fëmijë, për të cilët gjithashtu kujdesen nga dy – një edukatore dhe një kujdestare.

Ajo u bëri thirrje edukatoreve dhe kujdestareve që të qëndrojnë gjithë ditën në grupin e tyre, të mos ketë grupime për të pirë kafe, që të mbrohen të gjithë nga përhapja e sëmundjes.

Duke u përgjigjur një pyetjen e gazetarëve nëse është e vërtetë që një kopsht në Sveti Nikollë nuk ka filluar me punë këtë mëngjes për shkak të dyshimit për një rast me KOVID-19, ajo tha se nuk ka informacion të tillë, por, siç theksoi ajo, nëse kopshti nuk ishte hapur për atë arsye, do të thotë se ndiqen masat dhe protokollet.

Lidhur me kohën e pranimit dhe largimit të fëmijëve nga kopshti, ministrja Shahpaska theksoi se duhet të rregullohet nga drejtorët në cilën periudhë do të zhvillohen, nëse një nga personeli që kujdeset për fëmijët do të vijë më herët, një tjetër më vonë, në mënyrë që prindërit të mund t’i sjellin dhe të marrin fëmijë, duke respektuar protokollet që fëmijët të jenë të sigurt dhe të mos rrezikohet procesi i punës.