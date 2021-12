Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpanska sot mori pjesë në konferencën “Përforcimi i mbrojtjes së punëtorëve në rast të falimentimit të punëtorit”, i financuar nga Aksioni programor IPA II.

Shahpasnksa, siç njoftojnë nga MPPS, në fjalimin e saj tha se me zbatimit e projektit, qeveria dhe ministria vazhdojnë me të mbrojnë të drejtat e punëtorëve dhe ruajtjen e çdo vend pune.

“Ky projekt kërkon zgjidhje të përbashkët politike për zgjedhjen e modelit e përshtatshëm për vendin tonë. Qëllimi i këtij projekti është vendosja e rrjetit të garantuar për mbrojtje adekuate të të drejtave të punëtorëve në rast se falimenton punëdhënësi me kërkesat minimale të definuara në Direktivën e Bashkimin Evropian 2008/ 94 si dhe në pajtim me Kontekstin nacional socio-ekonomike”, u shpreh Shahpanska.

Ajo theksoi se në Ligjin e ri për Marrëdhënie pune, ministria që drejton ajo punon bashkërisht me partnerët social dhe me ekspertët e jashtë dhe të brendshëm.

“Jam e bindur se në periudhën e zbatimit të projektit prej 18 muajve, bashkërisht me partnerët dhe mbështetjes së tyre me ekspertë si dhe me partnerët social, do të sigurojmë qëllimin e paraparë dhe do t’i përmirësojmë të drejtat e punëtorëve në raste kur punëdhënësi falimenton. Kjo do të thotë se së pari do të përgatisim kornizë ligjore për mbrojtjen e punëtorëve në rastet kur punëdhënësi falimenton bazuar në analizë paraprake të gjendjes dhe kushteve për vendin tonë dhe duke i shfrytëzuar përvojat e vendeve tjera dhe kërkesa minimale të Direktvës së Bashkimit Evropian 2008/94”, u shpreh Shahpanska.