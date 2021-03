Kryeministrja serbe Ana Bërnabiq ka bërë të ditur se që nga dita e nesërme do të jenë hapur vetëm marketet, pompat e benzinës dhe barnatoret. Bërnabiq ka theksuar se kjo mbyllje bëhet përshkak të ritjes së madhe të numrit të të infektuarve në Serbi. “Nuk do të ketë orë policore por kjo na shërben për tu dalur në ndihmë personelit mjeksorë dhe të ulim numrin e të infektuarve, kjo do të zgjasë deri të Hënën”, tha kryeminstrja Bërnabiq