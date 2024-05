Pas konsultimeve me partitë parlamentare, kryetari Mitreski do ta caktojë seancën konstituive më 28 maj në orën 11:00. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Jovan Mitreski në bazë të nenit 9 paragrafi (2) të Rregullores së Kuvendit, sot mbajti takim me përfaqësuesit e partive politike të përfaqësuara në Kuvendin e sapozgjedhur, në të cilin me konsensus u vendos që seanca konstituive, pas mbajtjes së zgjedhjeve të njëmbëdhjeta parlamentare, të mbahet më 28 maj 2024, e martë, në orën 11:00.

Në përputhje me Rregulloren, me seancën konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të ri duhet të kryesojë deputeti më i moshuar. Në përbërjen e sapozgjedhur, ajo është deputetja Merita Kolçi Koxhaxhiku.

Kryetari Mitreski i informoi të pranishmit se në rendin e ditës së seancës konstituive, sipas Rregullores, do të jenë tri pika, përkatësisht zgjedhja e Komisionit Verifikues, zgjedhja e Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve dhe zgjedhja e kryetarit të Kuvendit.

Seanca konstituive, sipas Rregullores së re, zgjat më së shumti tri ditë, ndërsa Kuvendi konstituohet me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.

Në takimin e sotëm, morën pjesë Nikolla Miceski nga Koalicioni “Maqedonia jote” – VMRO-DPMNE; Oliver Spasovski nga Koalicioni për Ardhmëri Evropiane – LSDM; Arbër Ademi nga Koalicioni “Fronti Evropian”; Halil Snopçe nga Koalicioni “Vlen”; Borisllav Kërmov nga partia “E Majta” dhe Boban Karapejovski nga Lëvizja ZNAM – Për Maqedoninë tonë.

Në takim mori pjesë edhe Merita Kolçi Koxhaxhiku, si deputetja më e moshuar, si dhe Sekretarja e Përgjithshme e Kuvendit, Cvetanka Ivanova.