Olaf Scholz ka mbrojtur veprimet e qeverisë së tij në krizën e Ukrainës

Kancelari Olaf Scholz ka thënë se do të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë “së shpejti”. Lajmi vjen pasi Gjermania vihet nën kritika për atë që shumë e shohin si një qëndrim të pavendosur në krizën e Ukrainës.

Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se do të udhëtojë në Moskë në të ardhmen e afërt për të zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin.

“Kjo është planifikuar së shpejti,” i tha Scholz transmetuesit publik ZDF vonë të mërkurën.

Njoftimi erdhi pasi kritikat rriten për atë që Ukraina dhe disa aleatë të NATO-s e konsiderojnë një qëndrim të butë gjerman ndaj tensioneve midis Ukrainës, Rusisë dhe NATO-s.

Vizita duket se do të vijë pas udhëtimit të planifikuar të Scholz në Uashington duke filluar të dielën, me bisedime të planifikuara me presidentin e SHBA Joe Biden të hënën.

Në intervistë, Scholz u la i hapur kur kishte folur për herë të fundit me Putinin në telefon, duke thënë vetëm se ai “sigurisht kishte folur me presidentin rus”. Sipas njoftimeve zyrtare të qeverisë, ai ka pasur vetëm një telefonatë me liderin rus që nga marrja e detyrës, më 21 dhjetor.

Kjo rezervë është krahasuar në mënyrë të pafavorshme me veprimet e liderëve të tjerë botërorë, me presidentin francez Emmanuel Macron që foli të paktën dy herë me Putinin me telefon ditët e fundit. Kryeministri italian Mario Draghi dhe kryeministri britanik Johnson gjithashtu folën me presidentin rus të martën dhe të mërkurën respektivisht për të diskutuar ngritjen ushtarake të vendit të tij përgjatë kufirit me Ukrainën.

Një “strategji e dyfishtë”

Në intervistën e së mërkurës, Scholz kundërshtoi se aleatët mund ta shihnin Gjermaninë si një partner jo të besueshëm.

“Kjo nuk do të ndodhë,” tha ai. “Aleatët tanë e dinë saktësisht se çfarë kanë në ne,” shtoi ai, duke treguar kontributin e Gjermanisë në përpjekjet parandaluese të NATO-s ndaj Rusisë dhe ndihmën financiare të Berlinit prej gati 2 miliardë E (2.26 miliardë dollarë) për Ukrainën në vitet e fundit.

Scholz tha se qeveria e tij po ndiqte një strategji të dyfishtë: duke kërcënuar Rusinë me sanksione nëse pushton Ukrainën dhe duke ofruar bisedime për mënyrat për të qetësuar situatën.

Shumë njerëz kishin frikë se do të kishte një luftë në mes të Evropës, tha Scholz, duke shtuar se “është e gjitha detyra jonë të përdorim këtë strategji të dyfishtë për të siguruar që kjo të mos ndodhë”.

Scholz gjithashtu hodhi poshtë akuzat se socialdemokratët e tij (SPD) ishin të përçarë mbi Ukrainën. “SPD është shumë e bashkuar dhe qëndron pas politikave të ndjekura nga kancelarja,” tha ai.

Pse ka kritika?

Qeveria gjermane dhe partia e Scholz-it në veçanti janë vënë nën kritika në rritje ditët e fundit për shkak të mungesës së perceptuar të unitetit në lidhje me veprimet që duhen ndërmarrë në krizën e Ukrainës.

Anëtarët kryesorë të partisë kanë vënë në dyshim hapur nëse rreziku i një pushtimi është i ekzagjeruar, ndërsa ish-kancelari Gerhard Schröder, gjithashtu një anëtar i SPD-së, e ka paralajmëruar Kievin kundër “rrëmbyesit të shpatës”.

Schröder, i cili, si kryetar në bordin e gjigantit rus të naftës Rosneft, është i hapur ndaj akuzave për anësi, ka argumentuar gjithashtu se ngritja ushtarake ruse është një përgjigje ndaj manovrave të NATO-s në rajonin përreth.

Në intervistën e së mërkurës, kancelarja hodhi poshtë rëndësinë e komenteve të Shroderit, duke thënë: “Nëse e kuptoj saktë kushtetutën gjermane, ka vetëm një kancelar, dhe ai jam unë”.

“Unë nuk kërkova këshillën e tij dhe ai nuk më dha asnjë”, tha Scholz për paraardhësin e tij.

Vetë Scholz është kritikuar për vonesën e qeverisë së tij në etiketimin zyrtar të gazsjellësit Nord Stream 2 – një projekt i përkëdhelur i SPD-së – si një armë e mundshme sanksionesh kundër Moskës, ndërkohë që refuzon të dërgojë armë në Ukrainë.

Në vend të armëve, Gjermania dërgoi 5000 helmeta për ushtrinë ukrainase. Vërejtja e ministres së Mbrojtjes Christine Lambrecht se kjo ishte një “shenjë shumë e qartë” se Berlini qëndron në krah të Ukrainës provokoi gjithashtu shumë komente kritike.

Eksportet e armëve kanë qenë një çështje e ndjeshme në Gjermani që nga Lufta e Dytë Botërore. Gjermania thotë se pothuajse kurrë nuk dërgon armë sulmuese në asnjë zonë konflikti në parim, megjithëse kritikët thonë se këto standarde nuk mbahen gjithmonë.

Tradicionalisht, Gjermania moderne ka tentuar të sillet në një mënyrë pajtuese ndaj Rusisë në dritën e vuajtjeve që i janë shkaktuar atij vendi nga veprimet gjermane në Luftën e Dytë Botërore.