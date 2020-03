Vendimi i ministrave për çështje evropiane për fillimin e negociatave për anëtarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, paraqesin lajme të mira në këto kohë të vështira, vlerësoi kryetari i Parlamentit Evropian, David Sasoli.

“Disa lajme të mira në kohë të vështira: ministrat për çështje të BE-së thanë OK për negociatat aderuese me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Liderët duhet ta konfirmojnë këtë. Parlamenti Evropian gjithmonë e ka mbështetur të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor. Na duhen lidhje të forta me fqinjët, tani se kurrë më parë”, publikoi në Sasoli në llogarinë e tij në Tuiter.