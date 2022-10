Përfaqësuesi i posaçëm i qeverisë gjerman për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin deklaroi se ideja e procesit të Berlinit është ta sjellë rajonin në rrugën drejt Bashkimit Evropian.

“ideja e procesit të Berlinit është ta sjellë rajonin në rrugën drejt BE-së. Qasja në BE është thelbi i gjithçkaje që bëjmë në rajon”, tha Sarazin “Click Plus”.

I pyetur nëse Ballkani Perëndimor do të përshpejtojë anëtarësimin në BE, Sarazin tha se është gjithmonë e rëndësishme të jemi të përditësuar me këtë temë.

Ai shtoi se duan që të mbahet Samiti për Procesin e Berlinit dhe të vazhdojë me atë ide për të sjell masa konkrete për aktorët ekonomik në rajon dhe për qytetarët.