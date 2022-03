Bashkimi Evropian po mendon të vendosë një embargo ndaj naftës dhe qymyrit rus – por jo gazit – si pjesë e raundit të ardhshëm të sanksioneve, por ndikimi në Moskë mund të jetë i kufizuar, shkruan Euronews.

Ministrat e Jashtëm të BE-së janw në Bruksel për të diskutuar sanksionet e reja kundër Rusisë lidhur me pushtimin e saj në Ukrainë, me shumë thirrje për ndalimin e importeve ruse të naftës dhe qymyrit.

“Është e pashmangshme të fillojmë të flasim për sektorin e energjisë dhe ne patjetër mund të fillojmë të flasim për naftën,” u tha ministri i Jashtëm i Lituanisë Gabrielius Landsbergis.

“Evropa nuk mund të shikojë, të japë një përshtypje lodhjeje kur lufta në Ukrainë nuk ka përfunduar. Ne nuk mund të lodhemi duke vendosur sanksione, nuk mund të lodhemi duke ofruar ndihmë për Ukrainën,” shtoi ai.

Homologu i tij irlandez, Simon Coveney, tha se Dublini është “shumë i hapur” ndaj sanksioneve ndaj naftës dhe qymyrit rus.

“Ne mendojmë se është e përshtatshme,” tha ai, duke pasur parasysh “shkallën e shkatërrimit në Ukrainë”.

BE-ja deri më tani ka vendosur katër raunde sanksionesh kundër Rusisë që kur nisi sulmin e saj ushtarak kundër Ukrainës më 24 shkurt. Këto kanë synuar bankat, qindra individë duke përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, ministrin e tij të jashtëm Sergei Lavrov dhe oligarkët, dhe sektorin e çelikut. Blloku gjithashtu ka ndaluar eksportet në Rusi të çdo malli që mund të përdoret nga ushtria e saj, si dhe produkte luksoze.

Synimi i këtyre sanksioneve, kanë thënë blloku dhe aleatët e tij, është të gjymtojnë ekonominë ruse dhe të kufizojnë aftësinë e saj për të mbledhur fonde për ushtrinë e saj.

“I paefektshëm në uljen e të ardhurave ruse”

Por furnizimet me energji deri më tani janë lënë jashtë tavolinës pasi BE-ja është shumë e varur nga Rusia për furnizimet e saj me energji.

Më shumë se një e treta e energjisë së BE-së prodhohet nga produktet e naftës, ndërsa një e pesta tjetër prodhohet nga gazi natyror. Lëndët djegëse të ngurta fosile, si qymyri, përbëjnë 12.7% të përzierjes energjetike të BE-së.

Moska siguron më shumë se 40% të importeve të BE-së të gazit natyror, 26.9% të importeve të naftës bruto dhe 46.7% të importeve të karburantit të ngurtë si qymyri.

Në vend të kësaj, Brukseli ka treguar një plan për të reduktuar importet e tij të gazit nga Rusia me dy të tretat deri në fund të vitit 2022 dhe për të qenë plotësisht i pavarur nga karburantet fosile ruse përpara vitit 2030.

Sipas një gjurmuesi nga Qendra për Kërkime mbi Energjinë dhe Ajrin e Pastër (CREA), një organizatë e pavarur kërkimore, blloku ka paguar më shumë se 16.8 miliardë euro për karburantet fosile ruse që nga fillimi i pushtimit.

“Rezultati i qasjes së përzier të Perëndimit ndaj importeve ruse të energjisë në financat ruse ishte i gabuar,” i tha Euronews Simone Tagliapietra, një bashkëpunëtore e lartë në Bruegel.

“Vëllimet më të ulëta të naftës, gazit dhe qymyrit rus të sjellë në treg, si dhe pritshmëria e sanksioneve potencialisht më të rrepta në të ardhmen, rritën çmimet globale dhe veçanërisht evropiane për karburantet ruse ende të dorëzuara deri në pikën e kompensimit të tepërt të Rusisë për humbjen e vëllimit. Një pjesë e ulja e vëllimeve nga Rusia në një afat të shkurtër do të mbetet joefektive në uljen e të ardhurave ruse”, shtoi ai.

Vetëm një embargo e menjëhershme globale “do të shkurtonte në mënyrë drastike të ardhurat e Putinit”, theksoi Tagliapietra, duke theksuar megjithatë se “nuk ka gjasa të ndodhë sepse jo të gjitha vendet, duke përfshirë më rëndësi Kinën, nuk do të vazhdojnë”.

Ai i kërkoi BE-së të zbatojë “një qasje më të zgjuar”. “Duke marrë parasysh se furnizimet me naftë dhe gaz rus nuk mund të shiten lehtësisht diku tjetër, Evropa mund të taksojë importet e energjisë së Putinit duke mbajtur naftën dhe gazin rus të rrjedhin në Evropë.

“Evropa do ta ketë të vështirë”

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov paralajmëroi të hënën se “një embargo e tillë do të prekë dhe do të ndikojë shumë seriozisht në tregun botëror të naftës në përgjithësi”.

“(Ajo) do të ndikojë seriozisht në balancën e energjisë në kontinentin evropian për keq,” u tha ai gazetarëve sipas TASS.

“Amerikanët do të mbeten me të tyret – kjo është e qartë – dhe do të ndihen shumë më mirë se evropianët. Evropianët do ta kenë të vështirë. Është ndoshta një vendim që do t’i godasë të gjithë,” përfundoi ai.

Ndër sanksionet e tjera, ministrat e BE-së do të diskutojnë të hënën është një ndalim i mundshëm për anijet ruse për të hyrë në portet detare, tha kryediplomati i Danimarkës.

Diskutimet do të zhvillohen gjithashtu se si BE mund të përdorë peshën e saj ekonomike globale “për të siguruar që vendet, vendet e treta, do të zgjedhin anën e duhur të historisë”, shtoi Jeppe Kofod.

Landsbergis i Lituanisë argumentoi se për çështjen e pushtimit rus të Ukrainës, nuk ka “zonë gri” dhe argumentoi se çdo vend që ofron ndihmë për Moskën duhet të jetë në pritje të sanksioneve të ngjashme.