List në uebsajtin Koreano-Jugor të Samsung ditët e fundit u shfaq një smartfon i ri me ekran me palosje. Në të vërtetë është një Galaxy Z Flip 3 po me një dizajn të ri.

Edicioni Special Pokemon i Z Flip 3 ka tema, sfonde dhe zile të përshtatura. Në paketim vjen me një kuti letrash Pokemon, një varëse çelësash Pikachu, një mbulesë Pikachi, një mbajtëse smartfoni Poke Ball dhe një çantë Pokemon.

Smartfoni del në sitje më 25 Prill dhe më shumë gjasa do të shitet vetëm në Kore. Çmimi nuk është zbulua por modeli standard kushton 999 dollarë.

Nuk është edicioni i parë special i Z flip. Dizajneri Amerikan Thom Browne krijoi një version të tillë në 2021.